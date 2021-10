Dacian Cioloș: Prioritatea pentru formarea unui Guvern este refacerea coaliției. Florin Cîțu și Kelemen Hunor mi-au spus că au nevoie de o discuție în partid ca să ia mandat. Vineri vom avea o nouă întâlnire

Dacian Cioloș, după eșecul discuțiilor cu Florin Cîțu și Kelemen Hunor: Prioritatea pentru formarea unui Guvern este refacerea coaliției. Trebuie să mergem cu o soluție în Parlament cât mai rapid

„Le-am expus planul meu odată ce am fost desemnat premier de către președintele Klaus Iohannis și că intenția mea este să formez un Guvern, iar prioritatea pentru formarea unui Guvern este refacerea coaliției. Le-am spus că acesta este obiectivul, în jurul unui program de guvernare care să cuprindă măsuri prioritare atât pentru gestionarea pandemiei, cât și pentru gestionarea problemei creșterii prețurilor la energie, dar și începerea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, care aduce și bani în economie, dar are acolo și reforme care sunt importante pentru întărirea statului. Le-am spus că asta este prima prioritate. Obiectivul meu și obiectivul partidului pe care îl reprezint, al USR, este să dăm un Guvern României cât mai repede, să mergem cu o soluție în Parlament cât mai rapid pentru că, dată fiind gravitatea situației, cred că nu putem aștepta discuții foarte lungi. În mod normal și natural, am venit înspre PNL și UDMR pentru că din punctul nostru de vedere nu există altă formulă de construcție majoritară în Parlament la care noi să participăm decât cea cu PNL și UDMR și cu susținerea grupului minorităților.

Colegii, președintele PNL, Florin Cîțu, și Kelemen Hunor, mi-au spus că au nevoie de o discuție în partid ca să ia un mandat pe o astfel de negociere și că în următoarele zile, vineri, vom avea o nouă întâlnire în care să vedem care sunt deciziile în conducerile celor două partide, dar am înțeles că, sigur, în principal Florin Cîțu are nevoie de această discuție care va avea loc mâine în conducerea partidului”, a declarat președintele USR.

știre în curs de actualizare