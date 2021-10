Dacian Cioloș: USR s-a arătat dispus discute pentru refacerea coaliției cu Ciucă premier, dar acum e mai dificil să negociezi un guvern în două zile / N-am discutat cu Președintele de când am fost desemnat (VIDEO)

Dacian Cioloș, președintele USR, susține că partidul său și-a exprimat disponibilitatea de a începe discuțiile pentru refacerea coaliției dacă există aceeași intenție și din partea PNL, însă acest lucru ar fi fost posibil mai degrabă până astăzi. „Să negociezi un guvern și un program de guvernare în două zile e mai dificil”, a spus fostul premier desemnat, joi, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

„N-am avut nicio discuție cu Președintele României de când am fost desemnat eu premier. Cu domnul Ciucă am avut discuțiile despre care știți. Am avut întâlnirea aceea de la sediul USR de la Parlament și am mai avut cred că una sau două discuții telefonice cu dânsul, la fel cu președintele PNL, cu Florin Cîțu, discuții telefonice în care le-am spus același lucru pe care l-am spus și public, că din punctul nostru de vedere cea mai bună soluție acum e ca România să aibă un Guvern cu o majoritate clară în Parlament, că o astfel de majoritate e posibilă, că USR e dispus să înceapă discuții pentru refacerea coaliției dacă există aceeași intenție și din partea PNL, cu domnul Ciucă premier, însă asta ar fi presupus ca PNL și domnul Ciucă, domnul premier desemnat, să aibă acest mandat din partea PNL să negocieze cu USR, împreună cu UDMR, această majoritate, un program de guvernare și o structură a Guvernului”, a declarat președintele USR.

Dacian Cioloș susține că aceste discuții ar fi fost posibile până ieri sau chiar până astăzi.

„Asta, sigur, am spus-o încă de la început și lucrul acesta ar fi fost posibil, nu știu, să zicem până ieri, astăzi chiar, dar să negociezi un guvern și un program de guvernare în două zile e mai dificil. De asta la un moment a circulat și informația că noi am fi cerut depunerea mandatului domnului premier Ciucă – nu, noi ne-am gândit la soluții care să ne permită să negociem un program de guvernare ca lumea și ne gândeam la varianta în care, în măsura în care am fi avut un acord pentru formarea unei coaliții, unei majorități, ca să avem un pic mai mult timp de negociat și de pregătit programul de guvernare, să găsim o formulă prin care mandatul domnului Ciucă să fi fost mai lung, și acolo am analizat și posibilitatea asta ca dânsul să își depună mandatul, să negociem programul de guvernare și în câteva zile, chiar dacă treceau poate cele 10 zile, să fi fost desemnat din nou. Am înțeles în cele din urmă că lucrul acesta era complicat, dacă nu imposibil constituțional, și atunci, evident, am renunțat la această idee”, a adăugat Dacian Cioloș.

Nicolae Ciucă, candidatul la funcția de prim-ministru, a anunțat că va depune lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament până la finalul zilei de sâmbătă.