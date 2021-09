Dan Vîlceanu, despre ancheta DNA privind achiziția vaccinurilor: Nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi. Ele au fost alocate pe mecanismul Comisiei Europene

Dan Vîlceanu (PNL), ministrul Finanțelor, a declarat că România a cumpărat dozele de vaccin anti-COVID-19 prin mecanismul pus la punct de Comisia Europeană, la preţuri negociate la nivel european. „Nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi”, a spus ministrul. Declarațiile vin în contextul în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal in rem privind achiziționarea dozelor de ser. Acuzația e de abuz în serviciu.

Dan Vîlceanu, reacție la ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri anti-COVID

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi, ci pur şi simplu Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări UE şi am avut și noi acces la aceste doze de vaccin”, a declarat Dan Vîlceanu, pentru Digi24.

Liberalul a precizat că nu știe să fi fost cumpărate vaccinuri și în afara mecanismului pus la punct de executivul comunitar. Acesta a precizat că prețurile au fost și ele negociate de Comisia Europeană.

„Faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, mi-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva”, a continuat Vîlceanu.

Reacția vine după ce DNA a demarat o anchetă in rem, deci care deocamdată vizează doar fapte, nu persoane, în legătură cu achiziția vaccinurilor anti-COVID. Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat că, probabil, plângerea penală a venit dintr-o zonă apropiată de Vlad Voiculescu, fost ministru USR PLUS al Sănătății, demis de premierul Florin Cîțu.

Voiculescu a susținut că nu el a depus plângerea, dar a salutat demararea anchetei, punctând că: „În urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Cîțu, România a comandat irațional vaccinuri fără număr, a cumpărat doze peste necesar și a ajuns în situația de a vinde și dona mai multe milioane de vaccinuri decât orice altă țară din Europa: nu din rațiuni umanitare, ci pentru că altfel ar fi expirat”.