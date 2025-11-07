B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Daniel Băluță a început campania pentru Primăria Capitalei. Prima oprire: Piața Rahova. Ce le-a transmis cetățenilor

Elena Boruz
07 nov. 2025, 09:15
Sursa Foto: Facebook - Daniel Băluță
Cuprins
  1. Ce le-a transmis Daniel Băluță cetățenilor
  2. Băluță, primit cu laude în Sectorul 5

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a făcut primii pași în campania electorală. Acesta a mers să discute cu cetățenii Sectorului 5, iar imaginile surprinse pe camera de filmat au fost postate pe rețelele de socializare.

Ce le-a transmis Daniel Băluță cetățenilor

Edilul Sectorului 4 a făcut public dialogul pe care l-a avut cu bucureștenii întâlniți în Piața Rahova. Acesta i-a asigurat că va îmbunătăți lucrurile la nivelul întregului București, așa cum a făcut-o în sectorul în care este primar.

În cadrul videoclipului postat, se regăsesc discuții pe care le-a avut cu persoane de toate vârstele. De la vârstnici până la copii, cărora le-a cerut iertare pentru faptul că sunt momente în care trebuie să trăiască fără apă caldă.

„Am fost ieri la Piața Rahova, unde m-am întâlnit cu oameni din Sectorul 5. I-am ascultat, am schimbat păreri și am primit o confirmare importantă: lucrurile pe care le-am făcut în Sectorul 4 sunt văzute și apreciate de bucureșteni din toate zonele orașului.
Îmi doresc să duc aceste realizări peste tot în Capitală. Fapte, nu vorbe — acesta este motto-ul care mă inspiră, în viață și în munca mea de primar”, a scris Băluță, în descrierea clipului postat.

Băluță, primit cu laude în Sectorul 5

N-a durat mult până ca oamenii să își exprime susținerea, dar și laudele față de Daniel Băluță. Social-democratul pare-se că este destul de apreciat de cetățeni, având în vedere că una dintre femeile prezentate în videoclip a declarat că este „egoistă”, deoarece își dorește ca edilul să rămână la cârma Sectorului 4.

„Sunteți cel mai bun primar, din toate sectoarele. Pe cuvântul meu!”, spune vocea unui bărbat, care îl susține categoric pe Băluță.

„Am o stimă și un respect deosebite pentru dumneavoastră”, adaugă un alt domn.

„A dus steagul mai sus domnul Băluță. Unul dintre primarii care și-au dat interesul pentru sector, care, într-adevăr, a realizat ceva frumos  în Sectorul 4 și bănuiesc că dânsul ar avea puterea și capacitatea să facă ceva și pentru București”, a precizat o femeie.

