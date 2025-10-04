Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al PSD.

Acesta a explicat că responsabilitatea stabilirii datei scrutinului din București nu revine partidelor politice și nici PSD-ului, ci , care este singura instituție abilitată legal să emită ordonanța necesară pentru desfășurarea alegerilor.

Ce spune Băluță despre decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei

Întrebat despre poziția PSD privind data , Daniel Băluță a subliniat că partidul nu are cum să formuleze un punct de vedere diferit de cel legal și că responsabilitatea organizării scrutinului aparține exclusiv premierului.

„Dacă premierul României hotărăşte că astăzi este oportun să emită ordonanţă, dânsul poate organiza alegeri. Ce se întâmplă după chestiunea asta, este o cu totul şi cu totul altă problemă. Repet, este foarte important să organizăm alegeri, este important să respectăm legislaţia în vigoare, lucrul acesta nu-l decide Partidul Social Democrat, pentru că nu deţine poziţia de prim ministru, este exclusiv decizia premierului”, a precizat acesta, potrivit Agerpres.

Cine decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei

Daniel Băluță a subliniat că stabilirea datei alegerilor din București nu este atribuția partidelor politice, nici a PSD și nici a USR, ci ține exclusiv de zona administrativă și de emiterea unei hotărâri guvernamentale. El a explicat că este important să se facă diferența între decizia administrativă, prin care se stabilește termenul legal al scrutinului, și discuțiile ulterioare, de natură politică, privind negocierile și viziunile partidelor.

„Termenele legale n-au legătură cu politica, au legătură exclusiv cu emiterea unei hotărâri care să statueze că peste x zile se organizează alegeri în Bucureşti. Ce urmează după, tipurile de negocieri, şi viziuni este cu totul şi cu totul altceva, dar cred că trebuie să le luăm logic şi raţional. Primul pas este ăsta, de abia după aia putem avea şi alte tipuri de discuţii, dar repet: nu Partidul Social Democrat hotărăşte care este data alegerilor în Bucureşti, nici măcar USR nu stabileşte lucrul acesta”, a mai precizat Daniel Băluţă.