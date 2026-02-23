Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un nou mesaj de instigare împotriva livratorilor străini de mâncare.

Dan Tanasă, nou mesaj xenofob

Deputatul extremist a postat o fotografie cu soldați români, sub care scrie: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”.

El a cerut apoi, în comentarii, „unul mai răsărit dintre bananieri care să mă combată cu argumente”.

Iar argumente au venit de la mai mulți comentatori.

„Livratorii aia necalificați de care zici tu muncesc legal și platesc poate mii de pensii pentru români. Spre deosebire 70% din votanții AUR ori muncesc la negru și nu plătesc nimic ori așteaptă sa le dea statul, sau mai rău stau în stradă și strigă după 1 an turul 2 înapoi, când ar putea foarte ușor sa presteze munca de livrator dacă este asa dorita de suveranisti…”, a scris unul dintre ei.

În vara anului trecut, un comentariu similar al lui Tanasă a declanșat mai multe ale unor români de mâncare.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, deputatul AUR atunci, pe Facebook, instigând la

Theodor Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc

Profesorul Theodor Paleologu s-a arătat încă de pe atunci împotriva oamenilor care, mimând falsul patriotismul, devin agresivi și manifestă ură față de străini.

„Dan Tanasă nu e singurul dobitoc. Asemenea oameni trebuie numiți așa cum sunt, trebuie tratați cu disprețul pe care-l merită. E vorba de o armată de troglodiți, nu e numai el. (…)

Aceste forme de xenofobie sunt, de fapt, semnul slăbiciunii și nu e patriotism câtuși de puțin. Ăsta nu e naționalism, asta e prostie, pur și simplu prostie, nimic altceva. Și e, de fapt, antipatriotism, că faci rău națiunii române”, a afirmat Theodor Paleologu.