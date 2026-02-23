B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)

Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)

Traian Avarvarei
23 feb. 2026, 13:32
Deputatul AUR Dan Tănasă, încă un mesaj deplasat: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără curierul străin necalificat!” (FOTO)
Dan Tanasă, nou derapaj xenofob. Sursa foto: Dan Tanasă / Facebook
Cuprins
  1. Dan Tanasă, nou mesaj xenofob
  2. Theodor Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un nou mesaj de instigare împotriva livratorilor străini de mâncare.

Dan Tanasă, nou mesaj xenofob

Deputatul extremist a postat o fotografie cu soldați români, sub care scrie: „Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin”.

El a cerut apoi, în comentarii, „unul mai răsărit dintre bananieri care să mă combată cu argumente”.

Iar argumente au venit de la mai mulți comentatori.

„Livratorii aia necalificați de care zici tu muncesc legal și platesc poate mii de pensii pentru români. Spre deosebire 70% din votanții AUR ori muncesc la negru și nu plătesc nimic ori așteaptă sa le dea statul, sau mai rău stau în stradă și strigă după 1 an turul 2 înapoi, când ar putea foarte ușor sa presteze munca de livrator dacă este asa dorita de suveranisti…”, a scris unul dintre ei.

În vara anului trecut, un comentariu similar al lui Tanasă a declanșat mai multe atacuri ale unor români față de livratorii străini de mâncare.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul AUR atunci, pe Facebook, instigând la ură față de străini.

Theodor Paleologu: Dan Tanasă nu e singurul dobitoc

Profesorul Theodor Paleologu s-a arătat încă de pe atunci extrem de revoltat împotriva oamenilor care, mimând falsul patriotismul, devin agresivi și manifestă ură față de străini.

„Dan Tanasă nu e singurul dobitoc. Asemenea oameni trebuie numiți așa cum sunt, trebuie tratați cu disprețul pe care-l merită. E vorba de o armată de troglodiți, nu e numai el. (…)

Aceste forme de xenofobie sunt, de fapt, semnul slăbiciunii și nu e patriotism câtuși de puțin. Ăsta nu e naționalism, asta e prostie, pur și simplu prostie, nimic altceva. Și e, de fapt, antipatriotism, că faci rău națiunii române”, a afirmat Theodor Paleologu.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Politică
Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Politică
Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna
Politică
Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Politică
Nazare: Bugetul pe 2026 e construit fără majorări de taxe și de TVA / Ce creștere economică vom avea anul acesta
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Politică
Nazare: Inflația va începe să scadă din vară și ar putea ajunge la 4% până la finalul anului / Ce spune ministrul Finanțelor despre creșterea pensiilor
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Politică
Reacția ministrului Sănătății, după ce a fost criticat că a creat panică în cazul avionului întors pe Aeroportul Otopeni: „Este dezamăgitor”
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Politică
Lovitură grea pentru pensionarii români. Ce se întâmplă, în acest an, cu pensiile lor
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Politică
Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Politică
Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Politică
Surse: Negocieri între SUA și România. Când ar putea veni Marco Rubio în România și cum se pregătește întâlnirea lui Nicușor Dan cu Donald Trump
Ultima oră
14:14 - Cu ce se ocupă fiica Adrianei Iliescu. Eliza e studentă la două facultăți și urmează pașii în carieră ai mamei sale (VIDEO, FOTO)
14:02 - DSP Sibiu: Postul nu este o dietă cu pâine și zacuscă. Recomandări pentru o alimentație echilibrată în perioada Postului Mare
13:59 - Cine va câștiga Survivor 2026? Călin Donca a dezvăluit tot după ce a fost eliminat din competiție
13:52 - Gigi Becali s-a decis. Merge braț la braț cu Călin Georgescu. „Să îl bage la pușcărie, că îl grațiez eu după ce iau toată puterea” (VIDEO)
13:31 - Tentativă de lovitură de stat. Călin Georgescu și Horațiu Potra așteaptă decizia de începere a procesului (VIDEO)
13:31 - Ședință decisivă la Guvern: Ce decizii cu impact major se pregătesc
13:15 - Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
12:59 - Locul unde se angajează frizeri, bucătari și electricieni, iar salariul pornește de la 35.000 de euro
12:57 - Cum s-au răzbunat 4 indivizi din Iași pe un bărbat care ajutase Justiția într-un dosar penal
12:45 - Trei senatori AUR cer bani de la Parlament să plece în SUA. Vor să participe la un eveniment anti-globalist organizat de amica lui Simion, Anna Paulina Luna