Profesorul Theodor Paleologu s-a arătat extrem de revoltat împotriva oamenilor care, mimând falsul patriotismul, devin agresivi și manifestă ură față de străini. Xenofobia nu e patriotism, e doar prostie, a insistat profesorul.

Reacția sa vine după mai multe cazuri în care livratori din țări asiatice, de exemplu, au fost agresați pe stradă, deși ei au venit în România doar , așa cum milioane de români au plecat la muncă în străinătate. De asemenea, un alt caz la care s-a referit Theodor Paleologu este cel al unei femei din Cluj, care de o alta pentru că vorbea în maghiară la telefon.

Fenomenul de declarațiile mai multor lideri AUR. Dan Tanasă, de exemplu, să nu mai primească mâncarea comandată dacă aceasta le e dată de livratori străini. De asemenea, liderul AUR, George Simion, a fost weekendul trecut în Londra, la o uriașă manifestație antiimigranți a extremei drepte de acolo. Asta deși, culmea, în Marea Britanie sunt o grămadă de migranți români. Practic, Simion a protestat împotriva românilor care au plecat în Marea Britanie pentru un trai mai bun.

Ce a spus Theodor Paleologu despre mesajele de ură pe care și el le primește

„Dan Tanasă nu e singurul dobitoc. Asemenea oameni trebuie numiți așa cum sunt, trebuie tratați cu disprețul pe care-l merită. E vorba de o armată de troglodiți, nu e numai el.

Primesc în fiecare zi zeci de insulte, amenințări și alte lucruri de genul ăsta, iar unele au un caracter rasist și homofob, dar cu totul imaginar. Nu sunt homosexual, dar mă tratează de homosexual niște troglodiți care au obsesii. De fapt, ei sunt bolnavi, au o imaginație bolnavă. Și mai sunt oamenii care mă tratează de grec, de fanariot și așa mai departe, iar… Nu sunt grec, am origini grecești. Și Constantin Brâncoveanu avea origini grecești, și Mihai Viteazul era fie 50%, fie 100% grec. (…)

Deci sunt imbecili pur și simplu. E vorba de o xenofobie a unor cretini”, a declarat Theodor Paleologu, pentru

Profesorul a amintit apoi cazul femeii care a agresat o alta pentru că vorbea la telefon în limba maghiară. Acesta a insistat că poate vorbi în orice limbă, „fără să fiu insultat de niște cretini, de xenofobi, pentru că acea doamnă îmbrăcată bine era o proastă!”.

„Când cineva agresează verbal pe stradă, trebuie să i se dea replica așa acum se cuvine și trebuie să i se spună: ”femeie ești proastă!””, a continuat Paleologu.

Ce a spus Theodor Paleologu despre prostie și cazurile de xenofobie

„Aceste forme de xenofobie sunt, de fapt, semnul slăbiciunii și nu e patriotism câtuși de puțin. Ăsta nu e naționalism, asta e prostie, pur și simplu , nimic altceva. Și e, de fapt, antipatriotism, că faci rău națiunii române”, a mai afirmat profesorul.

El a mai spus, însă, că sunt și cazuri în care maghiarii discriminează românii, dar nu la același nivel: „Au și ei nebunii lor, în frunte cu politicieni de vază din Ungaria”.

Theodor Paleologu a amintit în final și de nepalezul care a fost : „Dacă, Doamne ferește!, moarte, cred că ar trebui să mergem cu toții la înmormântarea lui. Ar fi o chestiune de igientă națională”.