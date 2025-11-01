B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa

Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa

01 nov. 2025, 17:52
Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum Sursa foto: b1.ro
Cuprins
  1. Temele abordate de primarul Sectorului 6 și ministrul german pentru Europa
  2. Rolul primarilor în atragerea investițiilor
  3. Primarul Sectorului 6 și oficialul german au abordat subiecte de securitate
  4. Ciprian Ciucu își dorește continuarea colaborării

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a avut astăzi o întâlnire cu ministrul de stat pentru Europa, Gunther Krichbaum.

Temele abordate de primarul Sectorului 6 și ministrul german pentru Europa

Temele discutate au vizat: rolul pe care poate să-l aibă primarul unui oraș european în relația cu restul capitalelor europene, atragerea de fonduri europene, modele de bune practici în Sectorul 6, dar și războiul hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene și ascensiunea curentelor extremiste.

Oficialul german vizitează România după ce a participat la Forumul de Pace de la Paris, unde s-a decis lansarea inițiativei „StrongerTogether”, o consultare fără precedent a cetățenilor europeni asupra apărării și rezilienței, organizată în colaborare cu ministerele de externe ale Franței, Germaniei, Poloniei și think-tankul GLOBSEC.

„Vedem că multe companii au încredere în România și această încredere e creată în cele din urmă de autoritățile locale, capabile să atragă investitori străini”, a afirmat ministrul german.

Ciprian Ciucu, discuție cu Gunther Krichbaum Sursa foto: b1tv.ro

Rolul primarilor în atragerea investițiilor

Totodată, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a spus că: „primarii trebuie să fie implicați în atragerea de capital, în prezentarea de garanții că afacerile se pot dezvolta în orașele lor. De asemenea, primarii au rol diplomatic, mai ales dacă reprezintă o capitală europeană”.

„Înainte de a fi primar, am fost consultant, concepeam strategii care, de multe ori, ajungeau într-un sertar. Dura mult prea mult până să fie puse în practică și să aibă un impact. Am vrut să grăbesc lucrurile și să aplic pur și simplu la mine în oraș acele strategii pe care le făceam pentru alții”, a mai spus Ciprian Ciucu.

În context, primarul Sectorului 6 a explicat că majoritatea proiectelor importante au fost făcute cu bani din fonduri europene: școli, creșe și grădinițe, construite de la zero sau consolidate, reabilitate, înverzirea Sectorului 6 după conceptul de „oraș – parc”, Insula și Parcul Lacul Morii, sau Parcul Liniei, primul parc mare, creat de la zero după Revoluție.

Primarul Sectorului 6
primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, discuție cu Gunther Krichbaum, ministrul german de stat pentru Europa Sursa foto: b1tv.ro

Primarul Sectorului 6 și oficialul german au abordat subiecte de securitate

Temele de discuție au vizat și contextul național și internațional, respectiv problema securității spațiului european, tema dezinformării de pe rețelele sociale și cea legată de războiul hibrid.

„Trebuie să realizăm că momentele tensionate, cum au fost în ultimul an – cu extremiști care urcă pe sub radar, păcălind populația cu citate din Game of Thrones – au fost posibile pentru că încrederea în politicieni a scăzut dramatic. Nu este vina celor care votează, ci în primul rând vina clasei politice, care nu a înțeles nici cum se schimbă contextul internațional, nici cum se schimbă așteptările românilor”, a punctat Ciprian Ciucu.

La rândul său, Gunther Krichbaum a subliniat că Europa trebuie să își asume un rol mai activ în apărarea propriilor valori și a securității, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării acțiunilor de dezinformare.

Ciprian Ciucu Sursa foto: b1tv.ro

Ciprian Ciucu își dorește continuarea colaborării

Totodată, digitalizarea administrației și reducerea birocrației, domenii în care Germania oferă numeroase modele de urmat, devin repere minime obligatorii în raport cu cetățeanul. Ciprian Ciucu a amintit că administrația Sectorului 6 este deja într-un proces accelerat de modernizare și că „digitalizarea este deja o formă de respect față de timpul oamenilor”.

„Mi se potrivește spiritul german, pentru că mie îmi place ordinea, îmi plac regulile, standardele, calitatea. În direcția aceasta vreau să duc și Bucureștiul!”, a concluzionat Ciprian Ciucu, stabilind să continue colaborarea și pe viitor cu ministrul Gunther Krichbaum.

