Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert"

Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”

Elena Boruz
09 oct. 2025, 12:43
Diana Buzoianu: „Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-a dezinstalat sistemul RO-Alert”
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Buzoianu: „Prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv”
  2. Ministrul Mediului: „Nu vreau să zic nici dacă au făcut bine, nici dacă nu au făcut bine”
  3. Diana Buzoianu: „Oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a oferit declarații cu privire la ultimele zile pe care le-a traversat România, din punct de vedere meteorologic.

Precizările ministrei au venit în contextul în care o bună parte a populației critică modul în care au acționat autoritățile, deoarece consideră că modul acestora de comunicare a declanșat panică.

Buzoianu: „Prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv”

Ministra a precizat faptul că regulamentul prevede implementarea unui cod roșu, atunci când cantitățile de apă depășesc pragul de 90 de litri. Aceasta a mărturisit că în unele cartiere din București pragul acesta aproape a fost atins și atunci faptul că a fost transmisă intrarea în vigoare a unui cod roșu nu este tocmai o chestiune greșită.

„Ne-au fost trimise datele pe ultimele 24 de ore, pentru că aceste coduri roșii într-o parte din România s-au materializat, în sensul în care ne-am apropiat foarte mult de limitele de apă, care trebuiau să ajungă pe pământ ca să fie Codul Roșu respectiv. În București, unde a fost toată discuția legată de dacă era corect Codul Roșu sau nu, am cerut chiar eu modelele care au fost date, pentru a putea să fie stabilit codul. Într-adevăr, din mai multe modele care au fost emise, o mare parte dintre ele stabileau la limită că poate să fie vorba și de Codul Roșu. Media pe București a fost de 76 de litri, dar au fost și cartiere unde au fost 85 de litri, 84 de litri. Codul Roșu se dă când sunt peste 90 de litri. Deci prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv”, a transmis Diana Buzoianu la RFI.

De asemenea, aceasta a adăugat faptul că „datele acestea sunt până la urmă niște date care vin să ne anunțe un caz, poate inclusiv cel mai negru scenariu, tocmai ca să putem anunța autoritățile să se pregătească, să luăm măsurile de prevenție necesare”.

Ministrul Mediului: „Nu vreau să zic nici dacă au făcut bine, nici dacă nu au făcut bine”

Ministra Mediului a mai spus că ea și-a făcut treaba din punct de vedere matematic și se abține din a numi „corect” sau „greșit” modul în care au acționat autoritățile.

„Eu nu pot să răspund cu privire la măsurile care au fost dispuse odată ce au fost date oficial datele de care spuneați. Noi ne facem practic treaba matematică, să zic așa și am anunțat absolut toate autoritățile care erau cifrele care se preconizau, care în anumite porțiuni iată s-au apropiat destul de mult de ceea ce a fost prognozat. Mai departe, este responsabilitatea tuturor autorităților, eu nu vreau să zic nici dacă au făcut bine, nici dacă nu au făcut bine”, a mai spus.

Diana Buzoianu: „Oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii”

Buzoianu a adus în discuție și ideea, conform căreia românii și-au dezactivat sistemul RO-alert. Astfel, aceștia nu au primit informațiile pe care autoritățile le-au transmis.

„Înțeleg dorința că dacă s-ar fi ajuns să fie o situație mai dificilă, mai dură, să fii sigur că ai luat toate măsurile necesare, ca să nu pui viețile oamenilor la risc. Sigur și măsurile acestea pot fi reanalizate, adică în momentul în care le-ai luat și vezi că în câteva ore din ziua respectivă nu mai sunt necesare, poți să revii asupra lor. Noi le-am spus oamenilor să urmărească Ro-Alert-ul, pentru că aceea este practic informația obiectivă (…). Am aflat din păcate că o parte semnificativă dintre români și-au dezinstalat practic posibilitatea să mai primească aceste Ro-Alert-uri (…). Am avut zone din Dobrogea unde s-au atins aproape valori record pentru această lună, adică unde s-au dat alerte, în mod real, oamenii trebuiau să stea în casă, în mod real, exista un risc pentru ei să iasă în respectivul fenomen extrem. Până la urmă, oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii, dar cred că e important pentru absolut oricine să aibă informația, să primească informația, să știe care este informația brută”, a conchis aceasta.

