Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a oferit declarații cu privire la ultimele zile pe care le-a traversat România, din punct de vedere meteorologic.

Precizările ministrei au venit în contextul în care o bună parte a populației critică modul în care au acționat autoritățile, deoarece consideră că modul acestora de comunicare a declanșat panică.

Buzoianu: „Prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv”

Ministra a precizat faptul că regulamentul prevede implementarea unui cod roșu, atunci când cantitățile de apă depășesc pragul de 90 de litri. Aceasta a mărturisit că în unele cartiere din București pragul acesta aproape a fost atins și atunci faptul că a fost transmisă intrarea în vigoare a unui cod roșu nu este tocmai o chestiune greșită.

„Ne-au fost trimise datele pe ultimele 24 de ore, pentru că aceste coduri roșii într-o parte din România s-au materializat, în sensul în care ne-am apropiat foarte mult de limitele de apă, care trebuiau să ajungă pe pământ ca să fie Codul Roșu respectiv. În București, unde a fost toată discuția legată de dacă era corect Codul Roșu sau nu, am cerut chiar eu modelele care au fost date, pentru a putea să fie stabilit codul. Într-adevăr, din mai multe modele care au fost emise, o mare parte dintre ele stabileau la limită că poate să fie vorba și de Codul Roșu. Media pe București a fost de 76 de litri, dar au fost și cartiere unde au fost 85 de litri, 84 de litri. Codul Roșu se dă când sunt peste 90 de litri. Deci prognoza cumva a fost destul de apropiată de anumite cartiere din București față de ceea ce s-a întâmplat efectiv”, a transmis Diana Buzoianu la

De asemenea, aceasta a adăugat faptul că „datele acestea sunt până la urmă niște date care vin să ne anunțe un caz, poate inclusiv cel mai negru scenariu, tocmai ca să putem anunța autoritățile să se pregătească, să luăm măsurile de prevenție necesare”.

Ministrul Mediului: „Nu vreau să zic nici dacă au făcut bine, nici dacă nu au făcut bine”

a mai spus că ea și-a făcut treaba din punct de vedere matematic și se abține din a numi „corect” sau „greșit” modul în care au acționat autoritățile.

„Eu nu pot să răspund cu privire la măsurile care au fost dispuse odată ce au fost date oficial datele de care spuneați. Noi ne facem practic treaba matematică, să zic așa și am anunțat absolut toate autoritățile care erau cifrele care se preconizau, care în anumite porțiuni iată s-au apropiat destul de mult de ceea ce a fost prognozat. Mai departe, este responsabilitatea tuturor autorităților, eu nu vreau să zic nici dacă au făcut bine, nici dacă nu au făcut bine”, a mai spus.

Diana Buzoianu: „Oamenii sunt informați, pe urmă pot să-și ia singuri decizii”

Buzoianu a adus în discuție și ideea, conform căreia românii și-au dezactivat sistemul RO-alert. Astfel, aceștia nu au primit informațiile pe care autoritățile le-au transmis.