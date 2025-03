Diana Șoșoacă, reacție la mesajul lui Călin Georgescu, după decizia CCR: “Să-i fie rușine pentru că s-a urcat pe valul Diana Șoșoacă și pentru că mi-a furat din discursurile mele, inclusiv cele internaționale” (VIDEO)

Europarlamentarul S.O.S., , a comentat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, mesajul transmis de , după ce CCR i-a respins candidatura la prezidențiale.

Ea a afirmat că Georgescu ar trebui să-i plătească drepturi de autor pentru că i-ar fi furat discursurile, inclusiv cele internaționale, pe care le-a susținut, menționând că a vorbit despre corupție și a avut inițiative în acest sens. De asemenea, a criticat faptul că Georgescu ar fi parte a sistemului și a subliniat că el nu ar trebui să se folosească de munca altora pentru a-și promova candidatura.

„Să-i fie rușine, atâta îi spun”

În plus, Șoșoacă a menționat că mulți oameni s-au dezis de Georgescu din cauza violențelor și a sugerat că el se folosește de oameni pentru propriile sale interese, fără a avea principii morale solide.

“Chiar m-a scos și din sărite pentru că ar trebui să-mi plătească drepturi de autor și să-i fie rușine pentru că s-a urcat pe valul Diana Șoșoacă și să-i fie rușine pentru faptul că mi-a furat din discursurile mele, inclusiv cele internaționale pe care le-am purtat, inclusiv l-am spus la BRICS, în Serbia. Să-i fie rușine, atâta îi spun. Dacă vreodată face ceva, să facă pe creierul lui și pe munca lui, nu pe sacrificiul și munca altora, în speță, eu.

Pentru că de corupție, păi de corupție, ce, nu numai eu. A vorbit Corneliu Vadim Tudor, a vorbit Adrian Păunescu, a vorbit Antonie Iorgovan, au vorbit atâția oameni remarcabili. Unde era el, la Viena, în casă de 2 milioane de euro, unde era?

Păi nu îi e rușine să spună chestia asta și că nu există niciun candidat? Dar înseamnă dacă ești al sistemului, înseamnă că el în turul întâi a fost al sistemului, de a putut să treacă, dacă zice că ăsta a fost discursul lui, iar același discurs al meu a fost oprit … înseamnă că el în turul întâi a fost omul sistemului. Deci este ceva lamentabil.

N-a luptat o zi împotriva corupției. Eu am nu numai inițiative. M-am dus peste ei în lupta contra corupției, ca avocat, numai în penal am stat cu ei și numai în bătăi, efectiv, pe legislative am stat cu ei. Nu-i e rușine să vorbească așa? Deci el vorbește … și cică ‘nu-i vorba despre mine’. Păi ăsta este discursul meu, când le-am spus…”.

„El se folosește de oameni, s-a folosit de valul Diana Șoșoacă”

Întrebată unde sunt oamenii pe care Georgescu îi cheamă în stradă, Șoșoacă a răspuns:

“Nu mai sunt, doamnă.

1 la mână. Cei mai mulți s-au speriat. Am văzut oameni care s-au dezis de el din cauza violențelor. 2 -cei mai mulți sunt pe internet.

(…) Hai să vă spun ceva. Domnul Călin Georgescu nu e decât în tabăra lui, al serviciilor pe care le are în jurul său. El se folosește de oameni, s-a folosit de valul Diana Șoșoacă, dar v-am spus, asta nu are nicio legătură cu candidatura lui. Astea sunt chestii de moralitate, de principii. Nu sunt chestii care să ducă la interdicția unei candidature. Singura chestie prin care interzici o candidatură este să ai o condamnare definitivă prin care ți se interzice să candidezi. Altceva nu se poate, nu vă supărați.

Cine e Marian Enache, haideți să nu vă supărați atunci. Și eu trebuie să solicit Parchetului și am solicitat, am plângere penală împotriva lor. I-a luat cineva la rost? Nu, păi cum intri tu în legătură cu o altă forță străină, în speță, Franța, îți faci și poză, ca să ce? Să anunți că Franța … Păi știți pe cine sprijină Franța? USR-ul …”.