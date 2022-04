Dmytro Kuleba vine vineri în România, la invitația lui Bogdan Aurescu. Cei doi mininiștri de externe au programate consultări politice / Oficialul ucrainean se va întâlni și cu Nicolae Ciucă

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, efectuează vineri o vizită în România, la invitația omologului său român, Bogdan Aurescu. Șeful diplomației ucrainene se va întâlni la București și cu premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, arată agenda transmisă de Palatul Victoria.

Cu ocazia vizitei efectuate de ministrul ucrainean de externe în România, Dmytro Kuleba și Bogdan Aurescu vor avea consultări politice

„Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea vineri, 22 aprilie 2022, consultări politice cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, cu prilejul vizitei pe care ministrul ucrainean o efectuează în România, la invitația șefului diplomației române. După consultări, cei doi miniștri vor susține declarații comune de presă, începând cu ora 12:15, la sediul Ministerului Afacerilor Externe”, se arată în comunicatul transmis joi de Ministerul Afacerilor Externe.

Alături de NATO, UE și de principalul său partener strategic, Statele Unite, România a condamnat în termeni categorici pe care a declanșat-o Federația Rusă împotriva Ucrainei. Țara noastră furnizează sprijin umanitar consistent, găzduind la Suceava chiar și un hub logistic în acest sens, și este gata să primească în continuare fiecare refugiat care trece frontiera românească fie pentru a rămâne aici, fie pentru a merge într-un alt stat european.

La eforturile autorităților s-au raliat și societatea civilă, și cetățenii obișnuiți, dar și diverși actori din mediul privat, iar România a fost lăudată de comunitatea internațională pentru felul în care a acționat.

„Agresiunea brutală declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental și are proiecții negative la nivel global – pe mai multe paliere chiar. De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO și Uniunea Europeană au luat măsuri concrete și consistente. România a acționat, la rândul său, rapid și eficient, atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul societății civile.

Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei și am primit pe teritoriul nostru toți refugiații care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare și asistență medicală. În plus, am pus în funcțiune pe teritoriul țării noastre un hub logistic care asigură colectarea și transportul donațiilor umanitare internaționale către Ucraina”, declara președintele Klaus Iohannis pe 13 aprilie, când a efectuat o vizită la Baza Aeriană 57 „Mihail Kogălniceanu alături de premierii României și Belgiei, Nicolae Ciucă și Alexander De Croo.