Dosarul Schengen | Eugen Tomac (PMP) a făcut recurs la CJUE: „Spre deosebire de toți cei care au luat poziția ghiocelului fără a acționa cu demnitate și curaj, eu am conștiința împăcată” (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, a anunțat, miercuri, că a făcut recurs la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), după ce Tribunalul UE acţiunea pe care o depusese împotriva Consiliului UE faţă de decizia neacceptării României în Schengen.

Tomac a făcut recurs la CJUE în cazul Schengen

„Timp de 12 ani am așteptat, am răbdat, am ascultat promisiuni. Nici răbdarea și nici speranța nu ne-au adus, însă în spațiul Schengen, acolo unde ne este locul.

Guvernul de la București nu a știut și nici nu a vrut să lupte pentru dreptul românilor de a circula liber în Europa.

Toți renunțaseră înainte să fi folosit toate mijloacele pe care le aveam la dispoziție. Nimic mai greșit.

Eu am mers mai departe, în Justiție. Am făcut-o singur, însă în interesul tuturor românilor. Am pierdut în prima instanță, însă nu mă opresc aici.

Am depus astfel cererea de apel și am în continuare convingerea că putem câștiga. Spre deosebire de toți cei care au luat poziția ghiocelului fără a acționa cu demnitate și curaj, eu am conștiința împăcată. Am făcut tot ceea ce îmi stătea în putință în calitate de cetățean român și deputat în Parlamentul European.

Într-o zi se va face dreptate!”, a transmis Eugen Tomac, într-o postare pe Facebook.



Tomac, despre șansele intrării României în Schengen în viitorul apropiat

Recent, Eugen Tomac , pentru B1 TV, că România nu are nicio șansă să fie primită anul acesta în Schengen, iar pentru anul viitor șansele sunt foarte mici și vina aparține președintelui Klaus Iohannis și premierilor din ultima vreme.

„În primul rând, eu cred că România a făcut câteva greșeli și aici mă refer la cei care ne conduc, președinte și premier, pentru că anul trecut după (Consiliul JAI) din 8 decembrie, președintele Iohannis ne-a garantat tuturor că în 2023 sigur vom intra în Schengen (…), dar am făcut câteva erori majore, pe care evident nimeni nu vrea să le recunoască. (…)

Atât timp cât președintele în loc să stea la Viena, la Berlin să-i convingă pe austrieci, e ba în Africa, ba în Dubai…

Nu am făut ce trebuie și nu înțeleg de ce există acest apetit de a învălui totul într-o așteptare amânată. Sunt decizii clare. Nu se va vota intrarea României în Schengen, nu avem nicio șansă în acest an, șansele sunt foarte mici anul viitor pentru că altele sunt prioritățile UE – toată lumea e concentrată pe calendarul alegerilor europarlamentare, pe alegerea unei noi Comisii”, a declarat Eugen Tomac.

Acesta că România nu ar trebui să accepte pentru intrarea în Schengen: „Trebuie să rămânem fermi pe poziție, să nu acceptăm nicio condiție în plus. (…) Orice concesie e riscantă pentru că oricând orice țară poate veni cu pretenții în plus”.