Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, i-a invitat din nou pe principalii săi contracandidați, primarii de sectoare Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), să vină la dezbateri. Drulă a insistat că e lipsă de respect din partea lor față de bucureșteni să nu vină la dezbateri și să nu le dea șansa alegătorilor să-i vadă cu adevărat.

Drulă: Exact atitudinea asta de sfidare a democrației ne-a dus către prăpăstia extremismului

„Suntem în săptămâna finală de campanie, iar Daniel Băluță și Ciprian Ciucu refuză în continuare să vină la dezbateri.

Exact atitudinea asta au avut-o anul trecut Ciolacu și Ciucă, cei pe care îi susțineau cei doi contracandidați ai mei. Exact atitudinea asta de sfidare a democrației ne-a dus către prăpăstia extremismului.

Atunci când pentru oameni pare că nu mai sunt soluții în interiorul democrației, că jocul pare “aranjat”, crește frustrarea socială și monstrul extremismului.

Răspunsul unor oameni politici responsabili la extremism ar trebui să fie tocmai să nu fugă de cetățeni, să aibă mai multă deschidere și să dea încredere în mecanismele clasice ale democrației. Precum dezbaterea.

Au fost până acum invitații de la televiziuni naționale, universități și organizații ale societății civile. Eu am spus da, la toate, fără condiții. De fiecare dată, cei doi contracandidați au dus gazdele cu vorba, iar în final n-au mai venit.

Când nu vrei să vii la dezbateri, înseamnă că îți e frică. Îți e frică să te arăți așa cum ești, , să se vadă personalitatea și ideile tale.

Și speri să fii ales printr-un soi de joc la masa verde. Să meargă “votul util”, sau o sperietoare, sau o poveste pe care o scriu consultanții prin reclame. O poveste pe care tu cu vocea și fața ta nu o poți susține într-o confruntare”, a transmis candidatul USR, într- pe Facebook.

Drulă face din nou apel la Băluță și Ciucu: Veniți la dezbateri

Cătălin Drulă le-a cerut apoi lui Daniel Băluță și Ciprian Ciucu să lase jocurile de culise și să se prezinte onest în fața bucureștenilor.

„Orașul are probleme importante: traficul, apa caldă, parcurile, calitatea aerului, bugetul insuficient, urbanismul haotic și corupția. Toate ar trebui discutate serios, public, în fața oamenilor.

Mai avem 4 zile și mai este încă timp. Fac încă o dată un apel către domnii Băluță și Ciucu să îi respecte pe bucureșteni. Să dea încredere în democrația românească. Să înceteze cu manevrele de culise, cu jocul sondajelor și schemele tactice.

. Să avem o confruntare în urma căreia bucureștenii să aleagă calea pe care vor să meargă orașul”, a mai scris Drulă, pe Facebook.