Dublu limbaj la AUR. Petrișor Peiu denunță retragerea amendamentului privind scutirea mamelor de CASS. AUR a votatcu PNL și USR împotriva pachetului de solidaritate

Adrian Teampău
19 mart. 2026, 17:28
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Senatorul Petrișor Peiu, dublu limbaj în Senat
  2. AUR s-a răzgândit și susține proiectul PSD

Petrișor Peiu, senatorul AUR, acuză PSD că a retras din legea bugetului amendamentul care viza scutirea de plata CASS a mamelor în concediu de maternitate. Miercuri, parlamentarii AUR au votat împreună cu PNL și USR împotriva măsurii.

Senatorul Petrișor Peiu, dublu limbaj în Senat

Parlamentarii partidului AUR au votat, miercuri, alături de PNL și USR pentru respingerea pachetului de solidaritate propus de PSD. Între altele, acesta conținea și scutirea de CASS a mamelor aflate în concediu de maternitate. La doar o zi distanță după votul AUR, senatorul Petrișor Peiu acuză PSD că a retras acest amendament, pe care partidul său l-a respins. El a făcut aceste acuzații la adresa coaliției spunând că „şi-a trădat propriul popor”

„Coaliţia de guvernare şi-a trădat din nou propriul popor. Poporul care le plăteşte salariile tuturor acestor şefi şi şefuleţi. Cum i-a trădat? Simplu: a renunţat să mai susţină scutirea de contribuţie de asigurări de sănătate pentru mamele aflate în concediu pentru creşterea copiilor, pentru veterani şi văduve de război, pentru foşti deţinuţi politici, pentru magistraţii daţi afară din sistem după 1945”, a spus Petrișor Peiu, conform unui comunicat de presă.

Parlamentarul AUR pare că vrea să repare, cu această declarație, ceea ce au făcut colegii săi de partid, cu o zi în urmă. El a spus că sumele necesare pentu acoperirea acestor măsuri ajung la 700 de milioane de lei.

„Au renunţat la aceste susţineri care oricum erau mici, oricum nu depăşeau 700 de milioane de lei. Ceea ce înseamnă jumătate din pachetul social cu care s-a tot lăudat PSD că ar fi cumpărat bunăvoinţa pensionarilor. Oameni buni, aceşti guvernanţi vor distruge România pe termen lung. Mamele care-şi cresc copiii sunt o fericire pentru orice naţiune. Orice naţiune are mijloace să încurajeze această creştere a copilului de către mamă, nu să-l ducă şi să-l lase undeva, la o creşă”, a mai spus Peiu.

AUR s-a răzgândit și susține proiectul PSD

Senatorul Petrișor Peiu a mai spus că AUR va susține proiectul de act normativ privind scutirea de CASS pentru anumite categorii sociale. Aceasta după ce colegii săi l-au respins pe motiv că, potrivit lui George Simion, AUR nu vrea să fie „complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”.

„Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul, nu să fim puşi în buzunarele unora sau altora. AUR votează în interesul românilor şi vom obţine indexarea pensiilor cu rata inflaţiei sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene şi din soluţii care se regăsesc în acest buget alternativ pe care în această seară voiam să-l punem pe masa plenului reunit”,  spunea Simion, motivând votul dat alături de PNL și USR.

Acum, AUR se repliază după votul dat miercuri, în condițiile în care cei doi aliați de conjunctură s-au înțeles, până la urmă, cu PSD. Sorin Grindeanu, a declarat că amendamentul de la buget referitor la eliminarea CASS pentru anumite categorii, printre care mame şi veterani de război, va fi retras din proiectul de buget şi va fi promovat ca proiect de lege în Parlament.

„Vom vota pentru şi ne vom bate pentru scutirea de CASS, de contribuţia de asigurări de sănătate pentru mame, pentru veterani şi văduve de război şi pentru foşti deţinuţi politici. Nimic nu ne va opri să dăm românilor ceea ce le-am promis: rezolvarea acestei probleme, întoarcerea umilinţei pe care Bolojan şi apărătorii săi din PSD, PNL, USR şi UDMR au produs-o acestui popor”, a mai senatorul AUR.

