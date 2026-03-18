Pachetul de solidaritate, pe adoptarea căruia insistă PSD, a dus la izolarea partudului condus de Sorin Grindeanu în . Politicienii PNL, USR și AUR par că vorbesc pe o singură voce, fapt ce duce cu ideea că se conturează o nouă .

Pachetul de solidaritate a dus la izolarea PSD

Măsurile de protecție socială, propuse de au fost respinse în comisiile reunite de buget-finanțe, de parlamentarii PNL, USR și AUR. Amendamentele pe pachetul de solidaritate au fost propuse la vot de două ori și tot de atâtea ori au fost respinse. PSD pare că a rămas singur, izolat, în Parlament, iar o nouă majoritate se conturează: PNL-AUR-USR.

Adoptarea bugetului de stat pe 2026 s-a blocat în comisiile reunite de buget-finanţe după ce ședința a fost suspendată pentru negocieri între reprezentanții partidelor. S-a întâmplat deoarece coaliția de guvernare nu a ajuns la un acord pe amendamentul de 1,1 miliarde lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii. Solicitarea a venit din partea UDMR.

Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru a putea fi redactate şi depuse rapoartele la bugetele ordonatorilor de credite, pentru ca mai apoi, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului. În lipsa unui raport din partea comisiilor reunite de buget-finanţe, bugetul nu poate ajunge la vot, în plenul reunit al celor două Camere.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o şedinţă a coaliţiei de guvernare pentru joi dimineaţa, la ora 10:00, în biroul său de la Camera Deputaţilor. Potrivit unor surse social-democrate, el i-a invitat pe liderii celorlalte partide, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre proiectul de buget.

USR nu susține amendamentele PSD

Preşedintele USR, , a declarat, în contextul blocajului pe adoptarea bugetului, că PSD nu a reușit să adune o majoritate pentru a-și susține pachetul de solidaritate. El a arătat că respingerea amendamentului în comisiile de buget-finanţe arată că nu există, în acest moment, o voinţă parlamentară pentru astfel de propuneri.

„Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. Am înţeles din declaraţiile unora că nu s-au înţeles la preţ şi a picat această majoritate. Dar asta înseamnă că nu există, în acest moment, o voinţă parlamentară pentru propunerile PSD. Cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest parlament pentru propunerile lor inflaţioniste?”, a spus politicianul USR.

El a spus că partidul său nu a votat pentru acest amendament pentru că acest lucru ar fi dus la creșterea deficitului.

„Orice creştere a deficitului creşte şi preţurile şi loveşte fix în aceşti oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze. De aceea cred că este momentul în care să accepte şi PSD că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliţiei, nici cu alte partide aflate în Opoziţie şi să mergem mai departe şi să dăm un buget la această ţară”, a menţionat Fritz.

Liderul deputaților PNL susține că PSD „și-a dat autogol”

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirmă că PSD „şi-a dat autogol” în Parlament. El face referire la strategia pe care au adoptat-o social-democrații care au crezut că se pot baza pe AUR pentru a-și promova pachetul de solidaritate.

„Astăzi PSD şi-a dat autogol în Parlament crezând că AUR va vota amendamentele care aruncă în aer bugetul ţării. Dar surpriză: proxy AUR a zis pas amendamentelor populiste ale PSD. Situaţie în care PSD şi-a luat jucăriile (mingea) şi a blocat adoptarea bugetului de stat pentru 2026, în şedinţa reunită a Comisiilor parlamentare de buget”, a scris Andronache pe Facebook.

deputatul PNL speră ca social-democraţii vor reveni și vor vota bugetul așa cum a fost propus de guvernul Bolojan, fără ajutoare sociale pentru categoriile vulnerabile.

„Sper ca mâine PSD să renunţe la acţiunea de blocaj şi să adoptăm bugetul României, atât de necesar pentru a asigura dezvoltarea ţării şi reducerea deficitului”, a adăugat liderul deputaţilor liberali.

AUR refuză să voteze pachetul de solidaritate

Surpriza dezbaterilor pe buget, din ședința comisiilor reunite, a venit din partea AUR. Parlamentarii partidului condus de George Simion s-au alăturat PNL și USR refuzând să susțină pachetul de solidaritate propus de PSD.

Deputatul AUR a justificat refuzul de a vota amendamentele social-democraților spunând că nu vrea să fie „complice cu PSD-ul la transformarea românilor în cerşetori”.

„Spre deosebire de partidele iresponsabile, care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit buget de 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa Ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ, care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii acestei ţări, continuând cu persoanele cu dizabilităţi şi bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali”, a declarat George Simion.

susține că parlamentarii AUR vor vota legea bugetului, susținută de USR și PNL, dacă se înscrie într-o țintă de deficit de 6%.

„Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD-ul sau cu USR-ul, nu să fim puşi în buzunarele unora sau altora. AUR votează în interesul românilor şi vom obţine indexarea pensiilor cu rata inflaţiei sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene şi din soluţii care se regăsesc în acest buget alternativ pe care în această seară voiam să-l punem pe masa plenului reunit”, a spus Simion.