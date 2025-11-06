Guvernul ar urma să anunțe săptămâna viitoare decizia privind pensiile magistraților, atât în privința fondului proiectului, cât și a procedurii de adoptare. Informația a fost confirmată joi de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, într-o declarație dată la Palatul Victoria.

Când va fi luată decizia în coaliție privind pensiile magistraților

Potrivit reprezentantei Guvernului, subiectul este în plină analiză în cadrul coaliției, însă, detaliile discuțiilor interne nu au fost făcute publice.

„Conţinutul discuţiilor din coaliţie nu este domeniul meu. Ce vă pot spune este că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare”, a declarat Ioana Dogioiu, întrebată despre cele mai recente consultări ale premierului, informează .

Ce spune președintele Senatului despre urgența proiectului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni că subiectul pensiilor magistraților nu mai poate fi amânat. În opinia sa, coaliția trebuie să ajungă rapid la o soluție.

„Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie (privind proiectul pensiilor magistraţilor – n.r.). Aşa cum am mai spus: tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc nouă, ca ţară. Sper să se ajungă la o soluţie, sper ca partidele din coaliţie să aibă maturitatea necesară şi nu vorbesc de PNL aici pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susţinut şi care a venit în această formă propusă de Bolojan şi acum trebuie să meargă înainte”, a afirmat Abrudean, potrivit .

Există flexibilitate în privința vârstei de pensionare?

Abrudean a mai explicat că discuțiile se concentrează în special pe perioada de tranziție necesară creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați.

„Eu, din discuţiile pe care le-am avut cu premierul, am înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a merge, a depăşi cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate, legat de cuantum am înţeles că nu, dar sigur că orice discuţie constructivă poate fi benefică. Propunerea preşedintelui e foarte bine că există”, a adăugat acesta.