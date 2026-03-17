EXCLUSIV: Nu suntem în stare să ne implicăm într-un război. Avertismentul dur al lui Traian Băsescu. „Stăm între două războaie, dar nu suntem în stare să facem nimic.” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur ideea autorităților statului de a permite dislocarea avioanelor SUA în bazele militare de la noi. Fostul șef al statului atrage atenția că suntem prinși între două războaie și poate fi doar o chestiune de timp până când să fim și implicați direct în cel puțin unul dintre ele.

Traian Băsescu a reafirmat că autoritățile statului s-au băgat într-o chestiune care depășesc capacitățile României de a acoperi orice risc la adresa populației. Dra cu toate astea sunte foarte liniștite. Și nu e cazul, spune fostul șef al statului.

„În primul rând ar trebui ca populația să fie conștientizată. Dacă vă uitați, toate ieșirile politicienilor noștri sunt nu aveți grijă, e totul bine, nu suntem în pericol, nu ni se poate întâmpla nimic.

Iar eu o spun foarte deschis, ni se poate întâmpla foarte multe. Mă uitam acum înainte să înceapă emisiunea. Știm situația din Golful Ormuz, din Golful Persic, dar la câțiva kilometri băzie dronele rusești, tot în partea de frontieră cu Ucraina.

Deci, România este într-o situație dificilă, iar populația trebuie conștientizată, trebuie să știe că pacea nu e o garanție, nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace, că România nu va fi afectată. Avem două războaie la distanțe mici. Ambele războaie se duc și cu echipamente militare care pot lovi teritoriul României.”, a explicat Traian Băsescu, în exclusivitate la emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Ce spune Traian Băsescu despre nepăsarea statului român

Nici măcar o informare prin care populația să afle cam la ce ar trebui să se aștepte, niște sfaturi pentru români. Nimic. În frunte cu , toți oficialii statului sunt foarte liniștiți, atrage atenția Băsescu.

„Cred că ar trebui să facem mai mult și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi ca fiecare dintre noi să se întrebe dacă aud sirenele de alarmă, eu și familia mea unde mă duc? Dacă aceste sirene vor fi în situația de a alerta populația sau primesc pe RO-Alert cu risc de lovitură de aviație? Ce fac? Ce fac cu soția? Ce fac cu copiii? Ce fac cu nepoții? Sunt pregătiți să-i hrănesc, să-i pun în siguranță pentru o perioadă?

Ori noi văd că ne amăgim cu această siguranță că nu ni se întâmplă nimic, că noi nu suntem implicați în război? Nu suntem implicați în război. Nici statele din jurul Iranului nu au fost implicate în război, dar s-au trezit implicate de alții. S-au trezit cu lovituri pe teritoriul propriu.

Deci, dacă vreți să înțelegeți, am o îngrijorare cu privire la nepăsarea noastră și mai este un lucru, toată lumea când vine la televizor și în mod deosebit realizatoarele de televiziune, prima lor grijă este pe noi cine ne apără. Iar răspunsul este noi trebuie să fim primii care să ne garanteze apărarea. Nu trebuie să așteptăm…

În primul rând la armata noastră mă refer. Armata este relativ dotată în ultima perioadă, va continua să se doteze, dar este clar că este insuficient dotată pentru o situație de război. Dar asta este, aici suntem. Atât am putut să facem.