Familia unui deputat PSD mort de COVID cere un milion de euro daune Spitalului Militar, unde s-a infectat cu 4 bacterii nosocomiale

Familia deputatului Sebastian Radu, mort de COVID-19 în 2020, cere un milion de euro daune Spitalului Militar, unde s-a infectat cu patru . Radu era din același partid și oraș ca Marcel Ciolacu. El a fost transferat de la Spitalul Județean Buzău la Spitalul de Urgență Militar Central București în contextul în care boala avansase. După o scurtă perioadă în care părea că-și revine, starea lui s-a agravat și familia a cerut transferul la un spital din Germania.

Radu a ajuns acolo cu septicemie și, nu după mult timp, . Infecția generalizată a fost cauzată de infecțiile nosocomiale, mai precis de patru bacterii multirezistente la tratament, contractate la Spitalul Militar și familiei și medicilor străini, informează

UPDATE: Conducerea Spitalului Militar Central a transmis că „unitatea medicală este pe deplin implicată și interesată în aflarea adevărului legat de acuzațiile aduse”.

„Pentru managementul unității noastre medicale, de la managerul general și până la managementul fiecărei structuri medicale (secție, compartiment sau laborator), o prioritate o reprezintă reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale prin aplicarea unor programe complexe, bazate pe dovezi științifice, pentru a îmbunătăți capacitatea de testare microbiologică, prevenirea și controlul infecțiilor în spitale și utilizarea judicioasă a antimicrobienelor.

În acest sens, SUUMC a făcut nenumărate demersuri, inclusiv pe componenta de accesare a proiectelor din fonduri neramburasabile – Proiectul “REVERSE (pREVention and management tools for rEducing antibiotic Resistance in high prevalence Settings)”, proiect finanțat prin programul Horizon 2020, European Health and Digital Executive Agency. (…)

La nivelul unității noastre se acordă o atenție deosebită pentru realizarea unor controale ferme în acest domeniu, se realizează și se raportează, permanent, analize specifice acestui fenomen”, a mai transmis spitalul, într-un comunicat citat de

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Cazul unui deputat PSD ucis de infecțiile nosocomiale din spitalele românești. Medicii au ascuns totul

Pe 14 noiembrie 2020, deputatul PSD Sebastian Radu a fost transferat de la Spitalul Județean Buzău la Spitalul de Urgență Militar Central București (SMC), cel care avea locuri rezervate pentru demnitarii de rang zero. Era pozitiv la COVID, iar boala avansase. După o săptămână, a început să se simtă mai bine, iar rezultatul testului COVID se negativase.

Pe 19 noiembrie, însă, starea i s-a înrăutățit, iar medicii au început să recolteze probe biologice pentru bacterii nosocomiale. Rezultatele din 22 noiembrie nu au depistat nicio contaminare. „Această analiză relevă faptul că la internare în Spitalul Militar, pacientul era steril. Adică nu venise din spitalul din Buzău cu nicio infecție, alta decât cea cu COVID”, a explicat un cadru medical din SMC, citat de Libertatea.

Numai că la analizele medicale din 27 noiembrie au fost depistate trei bacterii în probele prelevate din sonda de intubație, iar pe 2 decembrie au fost recoltate culturi din aspirat bronșic și a fost identificată o a patra infecție.

Pe 6 decembrie, la cererea soției, Sebastian Radu a fost transferat la un spital din Gottingen, Germania. Fișa de externare din spitalul românesc preciza că pacientul a plecat „ameliorat”, dar nu făcea referire la infecțiile nosocomiale depistate la analize.

A doua zi după ce parlamentarul a ajuns în Germania, soția sa a fost informată de medicii de acolo că „pacientul a fost preluat din România în septicemie, că luptă cu o bacterie foarte agresivă și că următoarele 12 ore sunt decisive”.

În noaptea de 8 spre 9 decembrie, Sebastian Radu a murit. Într-un răspuns pentru Libertatea, oferit în decembrie 2020, Spitalul Militar, condus de generalul Florentina Radu, a susținut că „o infecție asociată actului medical trebuie dovedit că se datorează spitalizării sau îngrijirilor medico-sanitare ambulatorii”.

Familia deputatului PSD Sebastian Radu, proces cu Spitalul Militar

Procesul e pe rol la Judecătoria Sectorului 1 București, iar următorul termen e pe 2 mai, precizează Libertatea.

Soția Diana Paula Radu și cei doi copii ai parlamentarului PSD cer 1.000.000 de euro daune și 40.000 de euro reprezentând cheltuielile cu transferul în Germania.

Pe 29 noiembrie 2022, judecătorii au încuviințat solicitarea soției ca Spitalul Militar Central să depună la dosar mai multe documente, inclusiv cele legate analizele aparținând pacientului Sebastian Radu.

Judecătorii au mai dispus audierea a trei medici militari care l-au tratat pe parlamentar: Dan Corneci, Bogdan Cârciumaru și Alexandru Păduraru.

„Poate vom crea un precedent care să trezească sistemul de sănătate românesc. Poate așa nu o să mai moară nimeni”, a declarat Diana Paula Radu, pentru Libertatea.