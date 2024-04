Florin Barbu: După 5 ore de dezbateri, fermierii din Botoșani și Timiș au înțeles că în bugetul Ministerului Agriculturii sunt bani și că vom rezolva revendicările lor (FOTO)

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a susținut că a avut discuții de cinci ore cu fermierii din Botoșani și Timiș, cărora le-a transmis că în bugetul ministerului sunt bani pentru programe, iar actele de Guvern și care vor fi adoptate săptămânile viitoare le vor rezolva problemele.

Barbu: Există bani pentru toate revendicările fermierilor

„🤝După 5 ore de dezbateri, fermierii din Botoșani și Timiș au înțeles că în bugetul Ministerului există bani pentru toate problemele lor și că prin actele normative adoptate și pe care le vom adopta în săptămânile viitoare, vom rezolva revendicările lor.

💬Mă bucur că dialogul a fost soluția și le-am promis că vom avea o comunicare mult mai bună, prin comunicate de presă cât mai explicite și întâlniri periodice.

🤝 Sunt alături, ca întotdeauna, de fermierii noștri și le mulțumesc tuturor pentru răbdare, munca depusă și implicare!”, a transmis ministrul Agriculturii, pe Facebook.

Barbu: E prima dată când Ministerul Agriculturii are buget de 2% din PIB

Anterior, Florin Barbu afirmase că bugetul Ministerului Agriculturii ajunge anul acesta, pentru prima dată, la 2% din PIB, deci sunt bani pentru toate programele necesare fermierilor.

„Bugetul Ministerului Agriculturii este pentru prima dată când are 2% din PIB-ul României. Am prins o sumă de 100 euro pe hectar pentru toate culturile din toamna anului 2022. La rectificarea bugetară vrem să venim cu rectificare, în funcție de bugetul pe care îl are Ministerul de Finanțe, cu încă 100 euro pe hectar pentru culturile de primăvară”,

El a mai spus că „Uniunea Europeană are obligația să suplimenteze sumele acordate pentru subvenții în agricultură”.