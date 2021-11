Florin Cîțu: La negocierile cu PSD vom merge cu un singur mandat, de a forma o majoritate în jurul PNL

Florin Cîțu a declarat miercuri că joi va discuta cu Marcel Ciolacu despre formarea unui nou Guvern. Mandatul la negocieri este formarea unei majorități în jurul PNL:

Florin Cîțu, despre mandatul de negociere al PNL

„Am avut o discuție la telefon cu Marcel Ciolacu. Vom avea o întâlnire mâine, la Parlament, la Camera Deputaților și ne vom vedea pentru discuții. Nici nu știu dacă a venit președintele.

Vom merge cu un singur mandat, acela de a forma o majoritate în jurul PNL, pentru a trece peste această criză. Propunerea PNL nu este făcută. După aceea vorbim despre propunerea de premier.

Singura majoritate care poate să treacă România prin criză este majoritatea în jurul PNL, așa mergem acolo, să arătăm că putem face asta”.

Florin Cîțu, despre negocierile cu USR

Miercuri a avut loc prima rundă de negocieri cu cei de la UR. Întrebat dacă va accepta în Guvern miniștrii USR pe care i-a demis, Florin Cîțu a răspuns: „Mergem să discutăm în acest moment și după aceea vedem concluziile”.

„Eu aș vrea să calculați matematic și veți vedea că avem voturile necesare pentru a trece acest guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noștri”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă liberalii vor discuta și cu PSD, președintele PNL a afirmat: „Așa cum am spus, bineînțeles, discutăm și cu ei, dar cu același mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm, am negociat cu Comisia Europeană reforme clare (…) de la care nu abdicăm, nu vom permite niciun fel de forme de populism care să arunce în aer stabilitatea financiară a României. (…) Am spus foarte clar că mergem cu un mandat de guvernare în jurul Partidului Național Liberal, ceea ce înseamnă premier de la Partidul Național Liberal”.