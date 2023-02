Florin Cîțu propune reducerea CAS de la 25% la 20%: „E un mod de a crește imediat veniturile românilor” / Critici la adresa PSD-iștilor: „Ne spuneau că nu bagă taxe și au băgat taxe” (VIDEO)

Fostul premier Florin Cîțu (PNL) a depus în Parlament o inițiativă ce prevede reducerea contribuției pentru asigurări sociale (CAS) de la 25 la 20%. Senatorul spune că măsura e necesară deoarece practic asigură creșterea imediată a veniturilor nete.

Totodată, Cîțu i-a acuzat pe PSD-iști că că și nu vor impune unele noi, dar apoi fix asta au făcut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cîțu, despre propunerea sa de reducere a CAS

„Anul trecut am făcut propunerea, exact acum un an, pentru a-i ajuta pe români. Estimam că venirea PSD la guvernare va însemna și dobânzi și am spus că un mod e a-i proteja pe români imediat e de a crește veniturile nete. Tuturor românilor. Propunerea cu care am mers acum în Parlament e de reduce contribuția pentru toți angajații. Liberalii nu discriminează, deci toți români angajați vor beneficia de această reducere. (…)

E singura măsură care poate să pună bani în bzuunarele românilor bani imediat, nu trebuie să aștepte după vouchere. De la 1 martie se reduce contribuția cu 5% și imediat îți crește salariul net. Ar fi 400 de lei parcă pentru o persoană care are venit mediu lunar.

Dacă se lua măsura de anul trecut, din februarie, oamenii aveau banii înainte de creșterea dobânzilor, facturilor și poate economiseau parte din bani și plăteau alte facturi, dar nici acum nu e târziu”, a declarat senatorul liberal.

Cîțu: PSD a spus că nu crește taxele, apoi le-a crescut

Florin Cîțu a acuzat apoi Guvernul, mai ales pe social-democrați că au promis că nu vor crește taxele, dar apoi fix asta au făcut.

„Dacă era de anul trecut, oamenii aveau venituri mai mari tot anul 2022, când au fost atacați de taxe și inflație. La inflație și Guvernul are o vină foarte mare, dar la taxe… Guvernul a promis că nu bagă taxe și apoi a băgat taxe. Ministerul Finanțelor (condus de Adrian Câciu de la PSD – n.r) și Ciolacu (președintele PSD – n.r.) ne spuneau că nu bagă taxe și au băgat taxe”, a mai spus Cîțu.