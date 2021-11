Florin Cîţu: Trebuie să admit că poate viteza cu care am vrut eu să fac reformă a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu

Florin Cîţu, președintele PNL, consideră că viteza cu care a vrut el să facă reforme a fost prea mare pentru cei din jurul său.

Florin Cîţu, despre lecțiile anului 2021

Întrebat cu ce lecții a rămas după acest an, Cîțu a afirmat că a constatat faptul că viteza cu care a încercat să facă reformă a fost prea mare pentru societatea şi economia din România.

„Eu cred că se poate face reformă în România, dar trebuie să recunosc că poate viteza cu care am vrut eu să fac reformă a fost mult prea mare pentru cei din jurul meu şi atunci aici trebuie ajutate lucrurile. Sistemul economic şi sistemul social doresc reformă, doar că viteza e diferită, ce vrem noi faţă de sistem”, a declarat Florin Cîţu, la TVR.

Ce a spus Florin Cîțu despre eșecul campaniei de vaccinare

Președintele PNL a vorbit și despre problemele campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în România.

„Pentru o perioadă lungă România era campioană în campania de vaccinare. După aceea, cred că am fost victimele propriului succes. Când am spus că se poate vaccina oricine cu buletinul, cam atunci a început să nu mai fie un succes. (…) „E posibil să fi fost o problemă faptul că am folosit… vectorul de imagine am fost eu, au fost colegii mei din Guvern”, a spus fostul premier.