Florin Cîțu: UDMR sunt partenerii care au fost alături de mine, sunt ultimul care ar spune să plece. Eu ţin foarte mult la Finanţe, vom vedea ce iese din negocieri

Premierul interimar, Florin Cîțu, a declarat, vineri după-amiază, că ”este o prostie” să se spună că vrea ca UDMR să iasă de la guvernare, pentru că aceștia ”i-au fost alături”.

Președintele PNL a mai spus că, personal, ține foarte mult la Ministerul de Finanțe pentru că e greu să ai premierul fără să ai Finanțele.

Florin Cîțu: Eu vreau și Finanțe și Justiția, e complicat

”Sunt negocieri, întotdeauna vor exista momente mai dificile. E o prostie, din contră UDMR sunt partenerii care au fost alături de mine, sunt ultimul care ar spune să iasă ”, a spus Cîțu.

”În iarnă vă aduc aminte că a luptat toată lumea pentru Finanţe. E un Guvern foarte important şi mai ales când ai premierul este important să ai şi Finanţele. E complicat să fii un premier fără Finanţe. Să ai şi Finanţele şi Justiţia este complicat, dar dacă se negociază bine… Eu ţin foarte mult la Finanţe. Eu personal cred că PNL a arătat că poate să gestioneze bine finanţele României şi este important să facă acest lucru în continuare. Vom vedea ce iese din negocieri”, a mai afirmat preşedintele PNL.

Întrebat cum s-a ajuns la varianta Nicolae Ciucă premier, acesta a spus: „Suntem colegi, o să fie următorul prim-ministru al Romîniei, este premierul pe care am știam că îl acceptă președintele României, deci nu este o problemă. Eu am spus foarte clar. Ne-am consultat, ne-am gândit care ar fi un premier acceptat de președinte, și am venit cu această variantă. Știam că este important să avem premierul”, a spus Cîțu.

Nicolae Ciucă, propunerea de premier a PNL și șef al echipei liberale de negociere, susține că nu există niciun fel de discuție pentru ca vreuna dintre formațiuni să iasă din coaliție.

Ciolacu: „Dacă UDMR iese, automat și PSD va ieși”

Marcel Ciolacu susține că PSD nu va intra în coaliție fără vreunul dintre actorii implicați în discuții, având în vedere că nu are un mandat din partea partidului în acest sens.

„Noi am pornit în această Coaliție. Această Coaliție va fi formată de PSD, PNL, UDMR minorități. Eu nu am alt mandat de la partid. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat pentru un guvern PSD-PNL. Dacă UDMR iese, automat și PSD va ieși. PSD nu are niciun minister. Așteptăm, de aceea avem negocieri. Categoric PSD își dorește ministerul Transporturilor”, a declarat liderul social-democraților.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la plecarea de la Palatul Parlamentului, că UDMR nu acceptă să piardă ministerul Dezvoltării. „Nu e posibil ca UDMR să fie de decor în coaliție, să stăm cu pantalonii dați jos până la genunchi și să așteptăm poștașul în fiecare lună”, a spus Kelemen.

Tot vineri, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele la consultări pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.