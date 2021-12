Florin Roman: Nicolae Ciucă nu mi-a cerut demisia / Întrebat de ce a demisionat: Se poate genera o poveste despre orice și mi-am dat seama că lupt cu o forță disproporționată (VIDEO)

Florin Roman (PNL) a declarat miercuri, pentru B1 TV, că a decis să demisioneze din funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării deoarece și-a dat seama că luptă „cu o forță disproporționată”. Roman a mai spus că după acuzațiile ce i-au fost aduse în spațiul public a realizat că „se poate genera o poveste despre orice”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 Tv.

Florin Roman, despre motivele pentru care a demisionat

„Niciodată dl Ciucă nu mi-a cerut demisia”, a mai punctat Florin Roman.

Întrebat de ce, totuși, a demisionat, acesta a răspuns: „Pentru că i-am explicat clar premierului că dacă mi s-a inventat plagiat, neavând plagiat, adică o hotărâre definitivă a unei instanțe sau măcar un aviz din partea unei comisii de etică, dacă am văzut un rector spunând că nu am diplomă la acea universitate, iar eu am pus azi diploma în online, s-o vadă că e eliberată, am spus că se poate genera o poveste despre orice și mi-am dat seama că lupt cu o forță disproporționată”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Roman: Eu vă spun doar că n-am mai cunoscut un ministru care să fie atacat de o asemenea manieră

Întrebat dacă a avut senzația că a fost executat la comandă, Roman a răspuns: „Trageți dvs concluzia”.

„Eu vă spun doar că n-am mai cunoscut un ministru care să fie atacat de o asemenea manieră și cu o asemenea forță în Guvernul României. Am văzut un premier, pe Cîțu, atacat pe studenție și probleme de tică școlară, pe Tăriceanu, dacă-și amintesc bine pe aceleași probleme, pe Crin Antonescu, dar la nivel de ministru nu am văzut așa mobilizare de forțe într-un timp așa scurt. Când am primit propunerea pentru acest portofoliu am ezitat și s-a mers pe încredere în mine că se știa că nu por fi atacat pe chestiuni legate de corupție, dosare penale chestii de genul ăsta, iată că au găsit alte motive”, a mai afirmat Roman.

Fostul ministru a mai spus că în unele chestiuni a fost „neglijent”: „Nu m-am gândit că va trebui să dau explicații după 30 de ani pentru o diplomă de absolvire. Cineva a încercat să ducă discuția spre partea de CV, când în spate era o cu totul și cu totul altă problemă serioasă”.