Florin Roman (PNL): Am refuzat o eventuală intrare în Guvern acum a PSD / Sper ca la USR să nu găsim oameni care ne înjură toată ziua pe noi și pe președintele Iohannis sau care ne acuză că ne-am luat cu X sau cu Y (VIDEO)

Deputatul PNL Florin Roman a declarat duminică, pentru B1 TV, că azi a avut loc o discuție între liderii partidului și cei ai PSD în care fiecare și-a prezentat viziunea asupra viitoarei guvernări. Acesta a insistat că nu a fost o negociere. „Am refuzat o eventuală intrare în Guvern în acest moment a reprezentanților PSD”, a mai spus el.

Roman a mai afirmat că dacă nu se ajunge la formarea unei majorități, mingea va fi din nou în curtea președintelui Llaus Iohannis și s-ar putea merge pe calea alegerilor anticipate. Pe de altă parte, a mai spus Forin Roman, se poate ajunge și la refacerea coaliției dacă cei de la USR înțeleg să nu mai înjure PNL-ul și pe președintele Iohannis.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Dosar de politician", moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

„Noi, ca PNL, am avut trei variante pe masă în ideea de a discuta pe o perioadă, undeva de șase luni, pe o susținere pe un guvern minoritar pe criza energtică, criza politică și adoptarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale pe anul viitor. De aici am pornit discuțiile și am zis că prin dl Ciucă vom discuta cu toate partidele democratice din Parlament, mai puțin cu AUR.

Azi a avut loc o întâlnire cu cei de la PSD, nu a fost o negociere, ci o discuție prealabilă în care ne-am prezentat punctele de vedere, s-au pus pe masă și acele 10 măsuri (propuse de PSD) și eu vă spun că m-am uitat pe ele: unele sunt chiar bune, unele sunt rezolvate prin Parlament iar altele nu pot fi rezolvate decât pe un calendar de șaptu ani.

Noi am solicitat sprijin din partea tuturor forțelor politice democratice din Parlament pentru susținerea acestui Guvern și un armistițiu politic cel puțin pe șase luni. Am refuzat o eventuală intrare în Guvern în acest moment a reprezentanților PSD.

Eu spun că vom avea guvern cel târziu spre sfâritul săptămânii viitoare. Mâiine vom avea discuții cu cei de la USR și sper că acolo să găsim oameni care nu-și renege cuvinele de acum o săptămână, când spuneau ”guvern minoritar” și ”susținere pentru un guvern minoritar”, și să nu dăm de colegi care ne înjură toată ziua la televizor, dimineața și seara, acuzându-ne că ne-am luat cu X sau cu Y sau că am trecut prin nu știu ce înțelegere.

Deci dacă genul ăsta de politică nu va înceta, sigur va fi atunci o discuție despre a treia variantă, cea constituională, care ne duce din nou în curtea președintelui și care poate declanșa procedurile de anticipate sau, de ce nu, poate să dea mandat dlui Ciolacu să facă majoritate dacă alții nu pot.

Nouă nu ne frică să mergem nici în această direcție (a anticipatelor).

Dacă vor fi unii colegi care vor înțelege că dușmamul Dreptei e Stânga, nu PNL, putem discuta inclusiv de refacerea coaliției, dar nu cu oanenii care toată ziua ies și înjură PNL și pe președintele României”, a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.