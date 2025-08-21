B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Fonduri europene pentru sinistrații din județele Neamț și Suceava. Comisia Europeană a alocat 15 milioane de euro

Fonduri europene pentru sinistrații din județele Neamț și Suceava. Comisia Europeană a alocat 15 milioane de euro

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 14:48
Fonduri europene pentru sinistrații din județele Neamț și Suceava. Comisia Europeană a alocat 15 milioane de euro
Inundații în Suceava Sursa foto: IGSU

Comisia Europeană a alocat suma de 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii distruse de inundațiile recente care au avut loc în județele Neamț și Suceava. Banii vor fi disponibili prin mecanismul european RESTORE, pentru dezastre naturale majore.

Cuprins:

  • Cine poate accesa fondurile europene pentru calamități
  • Anunțul făcut de la Palatul Victoria

Cine poate accesa fondurile europene pentru calamități

Autoritățile locale din județele Neamț și Suceava vor putea accesa 15 milioane de euro din fonduri europene pentru refacerea infrastructurii distruse de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. El a spus că alocarea a fost decisă în urma unei reuniuni a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021 – 2027.

„Azi dimineață la ora 10:00 a avut loc reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Nord-Est 2021 – 2027, la care am participat alături de președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, președintele CJ Neamț, Daniel Harpa, alte autorități locale, mediul de afaceri, mediul academic, precum și președintele Agenției de Dezvoltare Regională, Vasile Asandei”, a anunțat Dragoș Pîslaru.

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că România accesează în premieră astfel de fonduri, prin Prioritata 10 – RESTORE. El a declarat că în următoarele zile vor fi făcute toate demersurile pentru atragerea banilor.

„Am aprobat Prioritatea 10, care se numește «O regiune alături de cetățeni – RESTORE». Practic am reușit să transformăm în implementare acea discuție legată de activitatea mecanismului RESTORE. Este o premieră – aș îndrăzni să spun – europeană. În sensul că în trei săptămâni să putem avea această modificare”, a spus ministrul, în conferința de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern.

Anunțul făcut de la Palatul Victoria

Dragoș Pîslaru a afirmat că finanțarea de 15 milioane de euro implică, din partea statului român, alocarea unei cofinanțări de 2% din valoarea alocării.

„Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informatic european legat de fondurile europene de coeziune. Practic, de mâine cheltuiala devine eligibilă pentru o sumă alocată de 15 milioane de euro, destinată refacerii infrastructurii drumurilor, podețelor, podurilor, toate lucrurile care sunt în acest moment afectate dramatic, ca urmare a inundațiilor. (…) În acest moment, lucrurile sunt în mâna autorităților locale, pentru pregătirea studiilor de fezabilitate, pentru a trece imediat la reconstrucție, așa cum este nevoie”, a precizat Dragoș Pîlaru.

Pe 2 august, Dragoș Pîslaru a anunțat că va activa mecanismul european RESTORE, în contextul inundațiilor din Suceava și Neamț.

„În calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, voi activa mecanismul european RESTORE, creat special pentru cazurile de dezastre naturale majore (inundații, incendii sau furtuni). Este pentru prima dată când acest instrument va fi folosit în România și el ne va permite să relocăm rapid milioane de euro din banii europeni către zonele afectate pentru a sprijini refacerea infrastructurii, a locuințelor și a micilor antreprenori din zonă”, preciza atunci Dragoș Pîslaru.

