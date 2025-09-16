B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)

Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)

Traian Avarvarei
16 sept. 2025, 21:10
Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
Sursa foto: Dominic Fritz / Facebook

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a venit cu o replică dură după ce Realitatea Plus l-a acuzat că s-a dus două săptămâni în China, chiar când USR-iștii îi criticau pe Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru același lucru. Numai că în vreme ce foștii premieri s-au tras în poză cu dictatori ca Vladimir Putin și Kim Jong Un, Fritz a mers să viziteze familia soției sale. „Nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea”, a spus liderul USR, punctând că n-are de gând să-și schimbe viața doar pentru a se mula pe prejudecățile unora.

Ce replică a avut Fritz la acuzațiile Realitatea PLUS

„Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea.

Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China. N-am mai fost de 2 ani la ei. Singurul lor copil (soția mea) și singura lor nepoată (fiica mea) locuiesc la 7.000 km distanță. Născută în pandemie, a durat aproape 2 ani până când fetița mea și-a îmbrățișat bunicii pentru prima oară.

Nu zic că ne este ușor să echilibrăm viața de familie cu jobul meu de primar și președinte de partid. Dar sunt mândru că atunci când vin acasă sau atunci când mergem în vizită la familiile noastre (chiar dacă e mult prea rar), atunci sunt tată, soț, fiu și ginere. Nu ”domnul primar” sau ”domnul președinte”. Așa că mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță”, a transmis Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Președintele USR a explicat cum și-a cunoscut soția și a scris ironic că-și dă seama că situația – el – german, soția – chinezoaică și fetița lor născută în Timișoara – nu e pe placul „izolaționiștilor”. Fritz a afirmat apoi că familia lui e cea mai importantă și puțin îi pasă dacă lezează prejudecățile „izolaționiștilor”.

„Pe soția mea am cunoscut-o la facultate în Paris, unde am fost colegi de bancă într-un curs de drept public internațional, în 2007. Înțeleg că primarul german cu soția chinezoaică și copil născut la Timișoara nu este neapărat pe placul tuturor izolaționiștilor. Dar nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea, pentru valorile noastre sau pentru faptul că trăim o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora.

Acestea fiind spuse, o iau ca pe un compliment că momentan nu au cu ce să-mi atace activitatea politică și administrativă. Am și revenit din vacanța de mult și turez motoarele de le fac în ciudă haterilor”, a mai scris liderul USR.

Ce acuzații i-a adus Realitatea Plus lui Dominic Fritz

Reacția lui Fritz vine după ce Realitatea Plus l-a acuzat că a lipsit de la ședințele coaliției pe tema reformei în administrație deoarece a mers două săptămâni în China, la familia soției sale.

„Totul în condițiile în care ministra de Externe USR, Oana Țoiu, critica dur vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China”, a scris site-ul postului TV.

Realitatea Plus a insistat că vizita lui Fritz în China e „controversată” dată fiind „reacția celor din partidul său și în speță de reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la vizita unor foști premieri (Adrian Năstase și Viorica Dăncilă) în China la invitația statului chinez”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
Politică
Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
Politică
Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
Politică
Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Politică
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Politică
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Politică
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Politică
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Politică
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Ultima oră
21:13 - Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
20:59 - Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
20:34 - Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
20:27 - Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
20:15 - ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
19:51 - Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
19:44 - Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
19:24 - Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
19:12 - RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri