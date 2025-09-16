Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, a venit cu o replică dură după ce Realitatea Plus l-a acuzat că s-a dus două săptămâni în China, chiar când USR-iștii îi criticau pe Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru același lucru. Numai că în vreme ce foștii premieri cu dictatori ca Vladimir Putin și Kim Jong Un, Fritz a mers să viziteze familia soției sale. „Nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea”, a spus liderul USR, punctând că n-are de gând să-și schimbe viața doar pentru a se mula pe prejudecățile unora.

Ce replică a avut Fritz la acuzațiile Realitatea PLUS

„Pot să-mi pun ceasul după cum ăștia se iau periodic de familia mea.

Acum, problema pe Realitatea Plus e că în august mi-am vizitat socrii în China. N-am mai fost de 2 ani la ei. Singurul lor copil (soția mea) și singura lor nepoată (fiica mea) locuiesc la 7.000 km distanță. Născută în pandemie, a durat aproape 2 ani până când fetița mea și-a îmbrățișat bunicii pentru prima oară.

Nu zic că ne este ușor să echilibrăm viața de familie cu jobul meu de primar și președinte de partid. Dar sunt mândru că atunci când vin acasă sau atunci când mergem în vizită la familiile noastre (chiar dacă e mult prea rar), atunci sunt tată, soț, fiu și ginere. Nu ”domnul primar” sau ”domnul președinte”. Așa că mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță”, a transmis Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Președintele USR a explicat cum și-a cunoscut soția și a scris ironic că-și dă seama că situația – el – german, soția – chinezoaică și fetița lor născută în Timișoara – nu e pe placul „izolaționiștilor”. Fritz a afirmat apoi că familia lui e cea mai importantă și puțin îi pasă dacă lezează prejudecățile „izolaționiștilor”.

„Pe soția mea am cunoscut-o la facultate în Paris, unde am fost colegi de bancă într-un curs de drept public internațional, în 2007. Înțeleg că primarul german cu soția chinezoaică și copil născut la Timișoara nu este neapărat pe placul tuturor izolaționiștilor. Dar nu mă voi scuza niciodată pentru familia mea, pentru valorile noastre sau pentru faptul că trăim o viață care uneori nu se potrivește cu prejudecățile unora.

Acestea fiind spuse, o iau ca pe un compliment că momentan nu au cu ce să-mi atace activitatea politică și administrativă. Am și revenit din vacanța de mult și turez motoarele de le fac în ciudă haterilor”, a mai scris liderul USR.

Ce acuzații i-a adus Realitatea Plus lui Dominic Fritz

Reacția lui Fritz vine după ce Realitatea Plus l-a acuzat că a lipsit de la ședințele coaliției pe tema deoarece a mers două săptămâni în China, la familia soției sale.

„Totul în condițiile în care ministra de Externe USR, Oana Țoiu, critica dur vizita foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China”, a scris postului TV.

Realitatea Plus a insistat că vizita lui Fritz în China e „controversată” dată fiind „reacția celor din partidul său și în speță de ministrului de Externe, Oana Țoiu, la vizita unor foști premieri (Adrian Năstase și Viorica Dăncilă) în China la invitația statului chinez”.