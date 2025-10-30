George Burcea a făcut un anunț surprinzător, joi, din New York. a transmis, printr-un clip filmat cu telefonul și publicat pe Facebook, că intră în politică. Se pare că Burcea va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT).

George Burcea a făcut un anunț neașteptat! De ce candidează la Primăria Capitalei

Într-un videoclip , actorul George Burcea și-a adresat singur întrebarea: de ce candidează? Replica lui a fost tăioasă și plină de încredere: „Pentru că pot.” În mesajul său, Burcea a vorbit direct cu bucureștenii, atingând cu umor amar traficul, apa caldă și grijile de zi cu zi.

„Salutare bucureșteni, ce faci? Tot în trafic? Știu că și eu, tot în București, locuiesc de foarte mulți ani și sunt născut în București. Cu parcarea ce ai făcut astăzi? Sau te-ai descurcat? Pentru că noi, românii, am fost obișnuiți, am fost învățați să ne descurcăm indiferent de circumstanță. Nu? Sper totuși că astă seară, când ajungi acasă să găsești apă fierbinte, să nu trebuiască să verși ciorba ca să încălzești o oală de apă, să-i faci băiță copilului sau ție, că ai muncit suficient, 10-12 ore, și ai stat suficient în trafic. Numele meu este George Burcea, cam 37 de ani. Sunt actor și da, am hotărât să las fumusețea de New York și să mă întorc în București. De ce? Pentru că eu împreună cu POT, Partidul Oamenilor Tineri, am hotărât să ne depunem și să-mi depun candidatura pentru Primăria București. De ce? Pentru că eu pot. Și dacă eu pot, poți și tu. Și da, suntem și reali. După cum vedeți, suntem reali, așa am fost și așa vom fi”, a transmis George Burcea.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără”, se mai arată în descrierea videoclipului.

Ce s-a întâmplat cu George Burcea în urmă cu cinci ani

În urmă cu cinci ani, Andreea Bălan, a avut probleme serioase cu legea. George Burcea a fost oprit de polițiști și prins conducând sub influența drogurilor.

În podcastul „În oglindă”, Burcea a vorbit deschis despre acel moment din viața sa. Actorul a recunoscut fără ezitare că „episodul cu stupefiante a fost real”.