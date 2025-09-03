B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » George Simion denunță o situație neobișnuită în Parlament: „Regimul ‘democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor”

Ana Maria
03 sept. 2025, 18:33
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Captură B1 TV

George Simion, președintele AUR, a anunțat că moțiunile de cenzură vor fi votate duminică.

“Regimul ’democratic’ face iar o nefăcută de frica românilor: moțiunile de cenzură vor fi votate duminică, nu luni când era normal (și când sunt protestele profesorilor)”, a precizat Simion, pe Facebook.

Ce a spus Petrișor Peiu despre moțiunile de cenzură

Peiu, întrebat când ar putea fi dezbătute moțiunile de cenzură, a răspuns, potrivit Știripesurse: „Păi asta nu depinde de noi. Noi suntem minoritari în Parlament, inclusiv în Biroul Parlament. (…) AUR dorește un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar. Birourile Permanente Reunite vor stabili un calendar care include citirea moțiunilor. În mod logic, citirea moțiunilor se va face mâine (joi -n.r.)”.

Parlamentarii AUR au anunțat că vor depune moțiuni de cenzură după ce Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe cele cinci proiecte de lege.

