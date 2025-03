George Simion, după ce BEC i-a invalidat candidatura lui Călin Georgescu: „S-a comis un nou abuz, un nou episod din lovitura de stat. Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR”

Președintele AUR, George , a precizat, luni după-amiază, că în curând contestația lui cu privire la decizia BEC va ajunge la CCR, însă nu are speranțe mari că CCR “va face dreptate”.

„Nu avem prea mari speranțe că CCR va face dreptate”, dar „Călin Georgescu va epuiza toate căile legale”, a declarat liderul AUR.

„BEC nu are dreptul să respingă un candidat. BEC este un organ constatator”

„Noi mergem cu el până la capăt”, a mai adăugat președintele AUR.

„Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de semnături, legate de formă. BEC nu are dreptul să respingă un candidat. BEC este un organ constatator. (…) Deci, s-a comis un nou abuz, un nou episod din lovitura de stat. Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR. Cunoaștem cu toții din cine este formată CCR și ce verdicte, respectiv eliminarea dnei Șoșoacă și anularea alegerilor prezidențiale, dar dl Georgescu va epuiza toate căile legale. Noi vom merge cu dumnealui ca și candidat pe care îl susținem pentru alegerile prezidențiale până la capăt. Este de atribuția dumnealui și noi vom aștepta ce decizie va lua dumnealui în această lovitură de stat”, a declarat George Simion, potrivit .

„Nu am purtat nici un fel de negocieri”

Simion a fost întrebat dacă ar putea avea loc un tandem, pentru ca Georgescu să ocupe funcția de premier:

„Nu sunt abilitat să fac astfel de comentarii, nici să vorbesc despre o ipotetică candidatură a mea, întrucât noi susținem dreptate și faptul ca dl Călin Georgescu să ajungă președintele țării. În momentul în care dl Călin Georgescu o să facă un anunț o să-l facă, nu am purtat nici un fel de negocieri”, a răspuns Simion.