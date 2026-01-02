George Simion face apel la proteste masive. Liderul AUR a transmis un mesaj puternic pe Facebook, în care își întreabă susținătorii dacă sunt pregătiți pentru o manifestație de amploare împotriva Guvernului și pentru alegeri libere.

Ce spune George Simion despre o manifestație împotriva Guvernului

„E timpul pentru o manifestație MARE de protest împotriva și pentru alegeri libere. Sunteți pregătiți?”, a scris George Simion pe , potrivit Știripesurse.

Acesta și-a exprimat dorința ca toate organizațiile AUR și simpatizanții din țară să iasă în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de noua guvernare.

George Simion face apel la proteste masive. Ce detalii a oferit liderul AUR

George Simion a anunțat că echipa sa va decide în cursul zilei când va putea fi organizată manifestația, atât la București, cât și în alte orașe din țară:

„Colegii mei din AUR vor decide azi când putem cel mai rapid să facem manifestația, la București și, separat, și în toată țara. Sper ca până diseară să vă anunțăm data și mai sper că de data asta nu va mai face nimeni proteste paralele pentru a diviza și a împărți”, a completat liderul AUR.

Ulterior, postarea a fost ștearsă de pe pagina sa oficială de Facebook, cel mai probabil pentru a nu stârni controverse prea mari.

Cum a reacționat George Simion după amânarea deciziei CCR privind pensiile speciale

În paralel, liderul AUR a reacționat dur după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pronunțarea asupra legii pensiilor speciale pentru magistrați. Aceasta este o lege care vizează reformarea sistemului, prin creșterea vârstei de pensionare și plafonarea pensiilor.

Ședința CCR din 30 decembrie s-a încheiat fără decizie, din cauza lipsei cvorumului, doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți. Următoarea întâlnire este programată pentru 16 ianuarie 2026.

Liderul AUR, George Simion, a precizat: „CCR funcționează într-un stat capturat, putred și corupt” și a lansat apelul „HAI LIBERTATE!”, criticând modul în care instituțiile statului gestionează reforma pensiilor magistraților.