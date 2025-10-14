B1 Inregistrari!
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara"

George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”

Ana Beatrice
14 oct. 2025, 11:35
George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea AUR: „Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara”
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - George Simion
Cuprins
  1. De ce George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat
  2. Ce urmează pentru AUR înaintea Congresului din noiembrie
  3. Ce mesaj transmite Simion despre democrație și alegeri în România

George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat de președinte al AUR la Congresul din noiembrie. Evenimentul va avea loc la sfârșitul lunii, potrivit declarațiilor făcute de liderul formațiunii în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a anunțat că partidul se află într-o etapă de consolidare și a invitat și alți colegi să candideze. Simion a transmis că procesul va fi democratic și deschis, conform statutului formațiunii, „Constituția internă” a AUR.

De ce George Simion își depune candidatura pentru un nou mandat

Liderul AUR a explicat că formațiunea sa a crescut constant de la un scrutin la altul în ultimii ani.

„Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creştem şi mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura şi alţi colegi sunt liberi să îşi înainteze candidatura, fie pe moţiunea mea, fie pe altă moţiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara. Aşa că noi ne vom ţine de Constituţia noastră care înseamnă statutul partidului”, a declarat George Simion, notează Agerpres.

Ce urmează pentru AUR înaintea Congresului din noiembrie

Simion a declarat că AUR a desemnat 41 de responsabili județeni pentru coordonarea filialelor și pregătirea conferințelor locale. Aceste conferințe vor avea loc în noiembrie, în cadrul unui proces statutar transparent și organizat la nivel național.

„Sigur că se poate mai bine şi, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele judeţene şi responsabili pentru organizaţia Republica Moldova şi organizaţia diaspora, este de a realiza conferinţe judeţene”, a precizat liderul AUR.

Ce mesaj transmite Simion despre democrație și alegeri în România

Președintele AUR a criticat Guvernul pentru lipsa organizării alegerilor locale în Capitală. El a considerat „inadmisibil” ca votul românilor să depindă de interesele celor aflați la putere.

„Ca să fim luaţi în considerare de celelalte formaţiuni politice, ar trebui ca aceste formaţiuni politice să accepte democraţia, să respecte Constituţia şi legile electorale. Este inadmisibil să faci alegeri aşa cum îţi convine ţie şi când îţi convine ţie, în dispreţ faţă de cetăţeni”, a mai spus Simion, întrebat despre strategia partidului privind desemnarea unui candidat pentru Primăria București.

Tags:
