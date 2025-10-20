George Simion, la Primăria Capitalei? Președintele partidului AUR, George Simion, a anunțat dacă va candida sau nu la Primăria Bucureștiului.

Va candida George Simion la Primăria București?

Simion a afirmat luni, la Senat, că nu va candida la Primăria Capitalei, deși formațiunea sa își propune să intre cu șanse reale în cursa electorală.

El a subliniat că își dorește ca partidul să rămână concentrat pe obiectivele strategice, nu pe ambiții personale:

„Ne-am bucura să fie alegeri pe 7 decembrie. Nu pun AUR sau propria persoană pe primul loc. Vom alege persoana care are șanse să câștige. Ne luptăm pentru Primăria Capitalei și vom folosi, în acest sens, toate resursele pe care le avem la dispoziție. Din partea caselor de sondare a opiniei publice (…) suntem creditați cu o uriașă, chiar fără precedent, simpatie de către populația României și asta înseamnă că inclusiv bătălia politică pentru București trebuie să reprezinte o luptă în care noi să candidăm cu șanse. (…) Nu voi candida la Primăria Bucureștiului pentru că nu mi se potrivește acest rol”, a spus liderul AUR, potrivit .

George Simion, la Primăria Capitalei? Ce candidat pregătește AUR pentru București

George Simion a afirmat că AUR are „candidați potriviți” pentru funcția de primar general, oameni care pot aduce o alternativă credibilă față de partidele aflate la putere.

„Avem candidați pe care îi putem susține și care se potrivesc cu acest rol de primar al Bucureștiului”, a spus liderul AUR, adăugând că partidul se bucură de o creștere semnificativă în și că „bătălia pentru București trebuie să reprezinte o luptă în care noi să candidăm cu șanse reale”.

De ce crede George Simion că AUR a crescut în sondaje

În opinia sa, popularitatea formațiunii se datorează dezamăgirii publice față de clasa politică actuală și felului „nedemocratic” în care aceasta ar fi blocat alternanța la putere.

„Înțelegem lupta politică, și eu am făcut multe lucruri pentru că a trebuit să le fac ca proiectul Alianței pentru Unirea Românilor să avanseze și a avansat consistent. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului. (…) Cred că ultima creștere în sondaje se datorează felului nedemocratic prin care clasa politică actuală, aceeași coaliție (…) pe care o știm din 2021 a ales să se țină de scaune și nu a permis alternanța la putere. Lucrul ăsta este grav. Pe de altă parte, noi suntem singurii care nu am fost la guvernare și oamenii își pun speranța în noi.”, a adăugat Simion.

Liderul AUR a încheiat prin a spune că partidul său merită o șansă să demonstreze ce poate, făcând o comparație cu partidele care au condus România în ultimii ani.

“Cred că merităm această șansă de a demonstra ceea ce putem. Ceilalți au demonstrat ce pot și nu prea pot multe lucruri, din păcate”, a spus, în încheiere, George Simion.