George Tuță: În Sectorul 1, realitatea bate orice postare de pe Facebook, problemele le vedem cu toții. Bucureștenii vor alege candidatul care are cele mai multe șanse, iar acela sunt eu (VIDEO)

Deputatul PNL George Tuță a vorbit despre alegerile locale din 9 iunie, duminică, pe B1 TV, la „Pe bune!” cu Răzvan Zamfir, și s-a arătat de părere că el este candidatul care are „cele mai multe șanse” să câștige Primăria Sectorului 1.

George Tuță (PNL), pe B1 TV: Vedem cu toții problemele din Sectorul 1

„Ce este important, trebuie să vorbim pe problemele reale ale cetățenilor. Eu cred că bucureștenii vor ști exact cu cine să voteze, mai ales în Sectorul 1, unde realitatea bate orice postare de pe Facebook, problemele le vedem cu toții, lipsa de investiții este clară, în timp ce în alte sectoare s-a dovedit că s-a putut, și în Sectorul 6, la Ciprian Ciucu, am fost astăzi, a inaugurat un parc de 4 kilometri lungime, Parcul Liniei, care a costat 15 milioane. Este a doua etapă, încă 1 kilometru și vreo 200 de metri, și mai urmează și a treia etapă. În total cred că se va ajunge pe la vreo 8 kilometri lungime, un parc în București, ceea ce este important pentru bucureșteni”, a declarat George Tuță.

„Am intrat târziu în această competiție electorală. Cred că am toate șansele, pentru că am în spatele meu două partide foarte mari, și Partidul Național Liberal, și Partidul Social Democrat, și mai am toți cetățenii de bună-credință, care s-au săturat de scandal, care au nevoie de servicii de calitate, au nevoie ca viața lor să se îmbunătățească”, a adăugat candidatul PNL la Primăria Sectorului 1.

George Tuță: Sunt candidatul cu cele mai multe șanse la Primăria Sectorului 1

„Eu cred că bucureștenii vor alege candidatul care are cele mai multe șanse, iar acela sunt eu. Pentru că este efectiv sectorul care s-a degradat în acești ultimi patru ani de zile și, de aceea, nu cred că va exista vreun vot risipit pe un alt candidat și vor alege schimbarea administrației din sector”, a mai declarat George Tuță.