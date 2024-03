Gheorghe Falcă, detalii despre lista PSD și PNL la europarlamentare: Va fi deschisă de o persoană cu profil european (VIDEO)

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a oferit detalii în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, despre persoana care ar putea deschide lista comună a PSD și PNL la alegerile europarlamentare: aceasta ar urma să fie o femeie, independentă de cele două partide, cu profil european.

Gheorghe Falcă, despre alegerile europarlamentare

„Cred că liderii coaliției o să caute exact cum au spus o doamnă, independentă de cele două partide politice, cu un profil european, pentru că este foarte important în Parlamentul European să ai activități în ceea ce înseamnă atribuțiile acestei instituții”.

Întrebat dacă această persoană va fi Maria Grapini, Gheorghe Falcă a precizat că ea este membră de partid și că PSD o va avea pe lista sa:

„Doamna Grapini este membră de partid și cred că va fi pe lista PSD, la fel cum a fost și în 2019. Acolo sunt reguli și în momentul în care respecți regulile devii și un om respectat. Doamna Grapini în grupul Socialiștilor și Democraților este o doamnă respectată și are foarte multe rapoarte, foarte multe legi pe care le conduce. Am promovat întodeauna interesul României, nu a contat culoarea politică, împreună ne-am ghidat și am votat așa cum am avut noi interesul la nivel național”.

Cine ar urma să deschidă lista comună PSD-PNL la europarlamentare

Premierul Marcel Ciolacu în urmă cu câteva zile doar faptul că există propunerea ca lista comună a PSD și PNL pentru alegerile europarlamentare să fie deschisă de o femeie, care nu face parte din niciunul dintre ce două partide.

Prim-ministrul nu a dat, însă, numele celei care va deschide lista. Conform stirileprotv.ro, lista comună de candidați ar urma să fie deschisă de Ramona Chiriac. Ea nu face parte din PSD.

Proiectul de OUG pentru comasarea alegerilor, publicat. Primarii și președinții de consilii județene vor putea schimba partidul înainte de alegeri. Regula de care trebuie să țină cont. În ce caz riscă să piardă mandatul?

De asemenea, pe lângă numele Ramonei Chiriac, mai sunt vehiculate și altele, și anume Cristina Bâtlan, Elisabeta Lipă, dar și Oana Gheorghiu.