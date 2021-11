Gheorghe Flutur: La construirea programului de guvernare nu s-a discutat fără să fie de față ministrul de Finanțe sau specialiști în finanțe / Se vor găsi vineri garantat soluții pentru banii de pensii (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele PNL, spune că a participat zilnic la discuțiile pentru construirea programului de guvernare, depus marți seară la Parlament, și că întotdeauna acestea s-au desfășurat în prezența ministrului de Finanțe sau a altor specialiști în domeniu.

„Trebuie să luăm în calcul și creșterea economică, și cum o atribuim, și alte metode și mijloace pentru a colecta mai mulți bani la buget”, a spus liberalul, marți seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Gheorghe Flutur (PNL), pe B1 TV: De vineri, Guvernul are o responsabilitate uriașă

„Eu am participat la construirea acestui program de guvernare chiar zi de zi, cu specialiști și de la liberali, și cu colegii de la social-democrați, și vreau să vă spun un principiu cu care am pornit la drum. Niciodată n-am vorbit fără ministru de Finanțe sau specialiști în finanțe de față, adică vreau să vă închipuiți că în sala aceea unde am negociat zile și nopți întregi, că vă așteptați și nu mai rezistați dumneavoastră și opinia publică, au fost și discuții foarte aprinse, mai ales pe resurse. Trebuie să luăm în calcul și creșterea economică, și cum o atribuim, și alte metode și mijloace pentru a colecta mai mulți bani la buget. O să vă dau exemplu eFacturare, o să vă dau exemplu Radarul Mărfurilor, lucruri discutate, optimizările din vămi, un model pentru a reduce evaziunea fiscală și foarte, foarte multe altele”, a declarat Gheorghe Flutur.

El susține că PNL și PSD au fost împinse de context să ajungă la o soluție.

„Eu vreau să vă spun câteva lucruri despre măsurile liberale pe care ni le-am impus. (…) Cred că n-a fost fericit nimeni că a trebuit să facem o coaliție între stânga și dreapta, dar o impune situația pandemică, criza facturilor, criza politică prelungită, neînțelegerile cu USR, care a trânit acest Guvern, ne-au împins spre o soluție ca România să aibă un Guvern. Cu cineva trebuie să faci pentru stabilitate. Eu sunt convins că electoratul liberal o să înțeleagă dacă acest guvern va livra, pentru că ne-am bătut ne-am bătut pentru 7% din PIB investiții și am trecut acolo, și sunt bani, să legăm provinciile cu autostrăzi. Dacă această coaliție de 70% nu face acest lucru, înseamnă că ne merităm soarta. Noi trebuie să livrăm. Cotă unică – am păstrat-o ca să nu creștem taxe și impozite. Proiecte de dezvoltare locală, că e „Anghel Saligny”, că e rețeaua de gaz metan, pentru IMM-uri, ne-am bătut pentru aceste lucruri”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

Gheorghe Flutur a dat asigurări că vineri se vor găsi soluții pentru banii de pensii.

„Sigur că am ajuns și la pachetul social, cu majorarea aceasta de 10% a pensiilor, 25% a pensiei minime, alocațiile, pentru că sunt într-un calendar și am întrebat tot timpul sursa de finanțare. Sigur că ne-am asumat politic aceste lucruri, dar eu sunt convins că de vineri Guvernul are o responsabilitate uriașă, că trebuie să dea actul normativ pentru banii de pensii. Ei sunt, dar trebuie mutați că așa se fac rectificările. (…) Se vor găsi vineri garantat soluții pentru banii pentru pensii”, a mai spus liberalul.