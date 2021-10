Gheorghe Flutur (PNL): Suntem flexibili și deschiși pentru că avem urgențe în stradă și în secțiile ATI / Nu uită nici UDMR că a fost dat jos de la guvernare de un fost camarad (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședintele PNL, a comentat prima întâlnire dintre Florin Cîțu și Dacian Cioloș după moțiunea de cenzură de săptămâna trecută și spune că a fost nevoie de această întrevedere pentru că poziția USR trebuia lămurită. „Avem niște urgențe în stradă, avem niște urgențe în ATI-uri și suntem deschiși să grăbim lucrurile să clarificăm această situație”, a afirmat președintele CJ Suceava, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Gheorghe Flutur (PNL), pe B1 TV: „A calculat USR și am observat așa o fractură de logică, parcă nici n-a existat săptămâna trecută”

„Mai întâi, vreau să lămuresc un lucru. Nu s-a văzut până acum Dacian Cioloș cu Florin Cîțu de marți, 5 octombrie, când moțiunea de cenzură susținută de USR a făcut ca Guvernul să pice. Am observat cu toții astăzi că USR nu vrea sub nicio formă cu PSD și cu AUR, vrea cu noi. Săptămâna trecută se consfințise conjunctural, dar s-a consfințit o majoritate cu PSD și AUR. Sigur că a calculat USR și am observat așa o fractură de logică, parcă nici n-a existat săptămâna trecută, nu s-a întâmplat nimic, nu am trântit Guvernul, haideți să facem ceva. Eh, aici discuțiile vor fi în forurile partidului mâine, probabil poimâine vom avea un Birou Executiv ca să discutăm toate lucrurile acestea, după ce ne va informa președintele Cîțu despre toată discuția asta”, a declarat Gheorghe Flutur.

Prim-vicepreședintele PNL spune că lucrurile trebuie clarificate cât mai rapid.

„Și eu sunt de părere că trebuie clarificate repede lucrurile pentru că situația din țară nu ne permite să amânăm, dar am avut nevoie de o clarificare cu cei din USR, care ne-au fost camarazi. Tot în seara asta am văzut comentarii, nu recunoștea USR că de fapt nu mai există protocol de funcționare a coaliției. Păi, sigur că nu mai există după ce ați votat o moțiune împotriva noastră. Repet, Guvernul liberal, interimar cum este, are o responsabilitate uriașă în stradă, în ATI-uri, în factura la curent și la gaze, toate acestea ne fac și pe noi să facem analiza la sânge și să fim pragmatici, și să găsim o soluție. Vom vedea ce soluție se va degaja zilele viitoare. Trebuia să se întâmple această întâlnire de azi. Am văzut și declarațiile UDMR. Nu uită nici UDMR că a fost dat jos de la guvernare de un fost camarad”, a adăugat liberalul.

Gheorghe Flutur a subliniat că PNL „merge pe picioarele lui”.

„Partidul Național Liberal merge pe picioarele lui. Suntem flexibili, suntem deschiși pentru că avem niște urgențe în stradă, avem niște urgențe în ATI-uri și suntem deschiși să grăbim lucrurile să clarificăm această situație”, a mai spus Gheorghe Flutur.