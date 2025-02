Gigi Becali: „Candidam eu la Președinție și-i băteam pe toți, dar ce fac după aia 5 ani la Cotroceni? De unde mă iubește lumea, să mă înjure lumea???” / Despre Georgescu: „Nu l-am văzut ce-i poate capul” (VIDEO)

Gigi Becali, patronul FCSB și parlamentar AUR, a făcut, miercuri seară, declarații în stilul caracteristic despre alegerile prezidențiale.

Becali, exercițiu de imaginație pe tema prezidențialelor

„Candidam eu la Președinție și terminați cu Georgescu, acum nu mai era Georgescu, că câștig alegerile imediat și-i bat pe toți și am terminat bâlciul! Dar eu nu mai pot, că eu pot câștiga alegerile prezidențiale, dar apoi mă gândesc ce fac a doua zi, că a doua zi te duci la Cotroceni, tre să lucrezi, tre să faci… Ce fac? Nu-i problema să câștig, dar ce fac după aia cinci ani? De unde mă iubește lumea, să mă înjure lumea???”, a spus Gigi Becali.

Acesta a mai afirmat că nu-l interesează că Victor Ponta strânge semnături pentru candidatură.

Becali, despre Georgescu

„Nu mi-a cerut bani Georgescu personal, mi-a cerut bani un anume Ovidiu Stănică. El a spus apoi prin cineva că-l cunoaște, dar nu e din echipa lui. Nu știu asta, eu spun doar ce știu sigur, nu speculații. Și în America pentru vizita echipei din apropierea lui Trump în România. Am spus ”da, plătesc oricât, nu e problemă, dau telefon și se face plata pe loc, că am acolo și am cuvânt, dar să mă sune Georgescu”. Nu m-a sunat Georgescu, n-am plătit!”, a mai spus Becali.

Acesta a precizat că ar fi fost dispus să dea bani pentru Georgescu pentru că credea în el, chiar dacă nu-l cunoștea: „Nu l-am văzut public, în discursul lui, ”.

Întrebat de un reporter de ce credea în Georgescu, Becali a răspuns: „Păi, băi, când candidează cu Lasconi, îți place și de tine. Candidezi tu și te votezi pe tine!”.

Gigi Becali a dat apoi ca sigur că George Simion, liderul AUR, va candida din nou la prezidențiale, deci AUR nu-l va mai susține pe Călin Georgescu.