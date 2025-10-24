B1 Inregistrari!
Grindeanu îl ține aproape pe Titus Corlățean. Liderul PSD vrea să-i găsească loc în viitoarea echipă de conducere

Adrian Teampău
24 oct. 2025, 23:17
Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu / Titus Corlățean
Sorin Grindeanu vrea să-l țină aproape fostul său contracandidat la șefia PSD, Titus Corlățean. El spune că, la viitorul congres, din 7 noiembrie, dorește să-i găsească acestuia un loc în echipa sa.

Sorin Grindeanu îl ține aproape pe Corlățean

Preşedintele interimar al PSD a declarat, vineri, că a avut o discuţie cu Titus Corlăţean în urmă cu câteva zile. El i-a propus fostului său contracandidat să facă parte din echipa sa, pentru congresul din 7 noiembrie. Sorin Grindeanu a recunoscut că a apelat la sentimentele lui Corlățean, amintindu-i de trecutul pe care l-au avut împreună în partid, încă de la organizația de tineret

„Eu am avut o discuţie cu Titus în urmă de câteva zile. A fost la mine, l-am invitat. Eu l-am rugat să avem această discuţie. I-am spus că îmi doresc să facă parte din echipa mea. Şi oferta rămâne deschisă şi acum. I-am spus că faptul că ne ştim de 25 de ani de la TSD, de la Tineretul Social Democrat, şi am avut foarte multe lucruri şi bătălii electorale, politice, împreună ne dă amândurora background-ul necesar să trecem peste anumite, poate, supărări”, a declarat liderul interimar al PSD.

Grindeanu a spus că oferta rămâne valabilă, chiar dacă nu a primit nici un răspuns. El a precizat că așteaptă ca Titus Corlățean să ia o hotărâre cu privire la revenirea în conducerea partidului.

„Oferta mea rămâne deschisă şi Titus ştie acest lucru şi îmi doresc, după o perioadă pe care o consideră el necesară, să redevină activ în conducerea partidului. Eu m-aş bucura să o facă”, a afirmat Grindeanu.

Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Titus Corlăţean a anunţat, săptămâna trecută, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică. El a intenționat să candideze împotriva lui Sorin Grindeanu la conducerea PSD, la congresul din 7 noiembrie. Senatorul social-democrat a declarat că proiectul său de a candida la preşedinţia partidului nu este fezabil. Totodată a acuzat faptul că partidul nu ar mai avea „o viață politică democratică vie”.

Deși reprezintă Dâmbovița, ca senator, Titus Corlăţean nu a fost prezent la conferinţa extraordinară a PSD organizată la Târgovişte. La acest eveniment, însă, a fost prezent Grindeanu.

Cu acest prilej liderul interimar social-democrat a subliniat că rezultatele foarte bune în alegeri ale organizaţiei din Dâmboviţa l-au făcut să-l propună pe liderul organizaţiei, Corneliu Ştefan, în echipa cu care se prezintă la alegerile interne din partid. Acesta este propus pentru funcţia de prim-vicepreşedinte.

