Deși Primăria Bucureștiului are un primar interimar încă din luna mai a acestui an, Guvernul nu pare să se grăbească să organizeze alegeri. Iar pentru că termenul legal de 90 de zile în care trebuiau organizate a fost depășit, Executivul a fost dat în judecată.

Când ar putea avea loc alegerile penntru Primăria Capitalei

Legal, următoarele alegeri ar mai putea avea loc în luna decembrie, însă partidelor nu pare să le surâdă această idee, pentru că e luna de sărbători. Astfel că, cel mai probabil, alegerile vor avea loc în primăvara anului viitor, perioadă propusă și dorită de social-democrați.

De cealaltă parte, USR și PNL își doreau ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc în luna noiembrie. Acest lucru nu mai este, însă, posibil, întrucât Guvernul nu a adoptat nici în această săptămână hotărârea necesară pentru organizarea lor. Legea prevede ca hotărârea de Guvern să fie emisă cu cel puțin 75 de zile înainte de alegeri. Așa se face că, cel mai curând, scrutinul ar putea avea loc în decembrie, lună pe care partidele nu o consideră potrivită pentru campanie, având în vedere preocupările cetățenilor din acea perioadă: sărbătorile.

Ce persoane ar putea intra în cursa pentru Primăria Capitalei

Mai există un precedent, când Ludovic Orban a dat în judecată guvernul Ciucă pentru că nu fuseseră organizate alegeri în 57 de localități.

În perioada ce urmează, partidele vor începe discuțiile privind propunerile lor de candidați. PSD a avertizat însă, că dacă PNL și USR vor avea candidat comun, se va rupe. Social-democrații oferă două opțiunile partidelor aflate la guvernare: fie coaliția propune un candidat comun, variantă pe care ar prefera-o, fie fiecare partid își desemnează propriul candidat, ceea ce ar accepta, dar nu ar prefera.

În interiorul PSD se discută două nume pentru Primăria Capitalei: Gabriela Firea și Daniel Băluță, scrie . La PNL, printre numele vehiculate sunt Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu și Sebastian Burduja. La USR, candidatul posibil este Cătălin Drulă.

Au fost însă și alte persoane politice și persoane din societatea civilă care și-au manifestat interesul de a se înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei. Acestea sunt:

Ana Ciceală (SENS);

Octavian Berceanu (REPER);

Dan Trifu (vicepreședintele fundației Eco-Civica);

Anca Alexandrescu (realizatoare TV).

Pe cine ar susține Ilie Bolojan în cursa pentru Primăria Capitalei

La începutul lui septembrie, când încă termenul nu fusese depășit, Ilie Bolojan își propunea ca detaliile pentru alegeri să fie puse la punct încă din prima jumătate a lunii. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până în prezent, așteptându-se ca partidele din coaliție să ajungă la un consens politic.

Invitat într-o emisiune la Europa FM, Ilie Bolojan a fost întrebat de către moderatorul Cătălin Striblea pe cine vede cel mai potrivit pentru această funcție. Premierul l-a menționat atunci pe Ciprian Ciucu, actualul primar al :

„În baza sondajului realizat de PNL, cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu. Este în topul încrederii și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”, a spus premierul.

Premierul a subliniat și cât de important este numărul de oameni pe care un candidat îi are în spate.

„Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală pentru că este un vot din primul tur și fiecare alegere îți impune strategie diferită. Ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică în spate astfel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o zonă, ei fractureză acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară dar are 30-35% poate câștiga alegerile”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește disputele între susținătorii candidaților, premierul a punctat: „important e pe cine susțin bucureștenii”.