B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 07:30
Guvernul pregătește ordonanțe pentru vacanța parlamentară. Iată ce alte proiecte sunt pe ordinea de zi
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ordonanțe în vacanța parlamentară
  2. Pregătiri pentru Ziua Națională
  3. Modificări importante în domeniul sănătății
  4. Promovarea produselor agroalimentare românești
  5. Facilități pentru transportul studenților
  6. Fonduri pentru infrastructura afectată de inundații
  7. Alte proiecte pe ordinea de zi

Executivul va discuta în ședința de joi o serie amplă de proiecte de lege, ordonanțe și hotărâri care vizează funcționarea instituțiilor statului în perioada vacanței parlamentare, organizarea Zilei Naționale în 2025, reforme în sănătate, sprijinirea produselor agroalimentare românești, facilități pentru studenți și alocări bugetare urgente pentru infrastructura afectată de inundații.

Ordonanțe în vacanța parlamentară

Guvernul va aproba un proiect de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonanțe în luna ianuarie 2026, pe durata vacanței parlamentare, conform Agerpres.

Domeniile vizate sunt extinse: Finanțe și Economie, Afaceri Interne, Dezvoltare și Administrație, Agricultură, Muncă și Solidaritate Socială, Sănătate, Mediu, Investiții și Proiecte Europene, Cultură, Românii de Pretutindeni, precum și prorogarea unor termene din acte normative.

Acest tip de abilitare este uzual în perioadele în care Parlamentul nu se află în activitate, permițând Guvernului să adopte măsuri urgente fără blocaje legislative.

Pregătiri pentru Ziua Națională

Un proiect de hotărâre vizează organizarea și finanțarea activităților militare dedicate Zilei Naționale din 1 Decembrie 2025. Documentul prevede participarea reprezentanților statelor membre NATO și partenere la parada militară din București.

„Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detașamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO și partenere… la parada militară națională din 1 Decembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare.

Modificări importante în domeniul sănătății

Executivul va discuta și o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 95/2006 și a altor acte normative din sănătate. Proiectul introduce un nou alineat la articolul 92, prin care se stabilește cadrul legal pentru autorizarea furnizorilor privați de servicii medicale de urgență și transport sanitar.

„Ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe”, se mai arată în document.

Promovarea produselor agroalimentare românești

Guvernul va aproba Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029. Documentul vizează revitalizarea zonelor rurale și creșterea competitivității produselor locale.

„Fructificarea potențialului agricol al României… crearea unei imagini pozitive asupra alimentelor românești”, sunt obiectivele evidențiate în nota de fundamentare.

Facilități pentru transportul studenților

Modificările propuse la Normele metodologice privind transportul feroviar și cu metroul pentru studenți clarifică documentele necesare pentru acordarea reducerii de 50%.

„În lipsa unor documente care să ateste vârsta, cetățenia și faptul că studentul este înmatriculat… operatorii de transport feroviar nu pot acorda reducerea de 50% la transport”, explică nota de fundamentare.

Fonduri pentru infrastructura afectată de inundații

Guvernul va aproba alocarea a 32,71 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru județul Suceava și orașul Broșteni, afectate de inundațiile din 27-28 iulie 2025.

„Se propune alocarea sumei de 32.710 mii lei… în vederea refacerii infrastructurii… ca urmare a inundațiilor”, se mai arată în document.

Alte proiecte pe ordinea de zi

  • Hotărâri privind numiri și eliberări din funcții de prefecți și subprefecți;
  • Aprobarea Programului statistic național multianual 2025-2027;
  • Aprobarea, prin memorandum, a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice pentru bugetul 2026.
Tags:
Citește și...
Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
Politică
Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Politică
Băluță: „Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an” / De ce vrea să fuzioneze ELCEN cu Termoenergetica (VIDEO)
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Politică
Dogioiu, despre incidentul cu ofițerul de presă: Un exces de zel fără intenție agresivă. Am exprimat public regretul (VIDEO)
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Politică
Soluțiile lui Daniel Băluță la problema traficului din Capitală: „Abilitățile mele manageriale mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire, ci să lucrez” (VIDEO)
Măsurile din programul social al lui Daniel Băluță: „Bunăstarea nu e uniformă. Societatea noastră trebuie echilibrată” (VIDEO)
Politică
Măsurile din programul social al lui Daniel Băluță: „Bunăstarea nu e uniformă. Societatea noastră trebuie echilibrată” (VIDEO)
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de cazurile de corupție / Răspunsul președintelui, întrebat dacă SRI ar putea fi condus de Kovesi (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de cazurile de corupție / Răspunsul președintelui, întrebat dacă SRI ar putea fi condus de Kovesi (VIDEO)
Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
Politică
Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
Politică
Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Politică
Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
Catalin Drula
Ultima oră
10:20 - Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
10:20 - Timișoara devine orașul „Big Brother”. Cum vor fi numărați, în timp real, oamenii în trafic și cu ce se deplasează
10:15 - Prognoza meteo, 27 noiembrie 2025: vreme rece și schimbătoare în toată România
09:51 - Ministrul Apărării, acuzat că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului: „Nu a fost niciodată student la noi”. Ce s-a aflat despre studiile lui Ionuț Moșteanu
09:39 - Miss Universe 2025: Coproprietarii, acuzați de fraudă și trafic de droguri
08:59 - Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
08:57 - Povestea Sfântului Iacob Persul: martirul care a ales credința în Hristos
08:31 - Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
08:14 - Vremea în România pe 27 noiembrie 2025: frig, ploi și lapoviță în zonele montane
07:55 - Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere