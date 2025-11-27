va discuta în de joi o serie amplă de proiecte de lege, ordonanțe și hotărâri care vizează funcționarea instituțiilor statului în perioada vacanței parlamentare, organizarea Zilei Naționale în 2025, reforme în sănătate, sprijinirea produselor agroalimentare românești, facilități pentru studenți și alocări bugetare urgente pentru infrastructura afectată de inundații.

Ordonanțe în vacanța parlamentară

Guvernul va aproba un proiect de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonanțe în luna ianuarie 2026, pe durata vacanței parlamentare, conform Agerpres.

Domeniile vizate sunt extinse: Finanțe și Economie, Afaceri Interne, Dezvoltare și Administrație, Agricultură, Muncă și Solidaritate Socială, Sănătate, Mediu, Investiții și Proiecte Europene, Cultură, Românii de Pretutindeni, precum și prorogarea unor termene din acte normative.

Acest tip de abilitare este uzual în perioadele în care Parlamentul nu se află în activitate, permițând Guvernului să adopte măsuri urgente fără blocaje legislative.

Pregătiri pentru Ziua Națională

Un proiect de hotărâre vizează organizarea și finanțarea activităților militare dedicate Zilei Naționale din 1 Decembrie 2025. Documentul prevede participarea reprezentanților statelor membre NATO și partenere la parada militară din București.

„Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detașamentelor reprezentative ale armatelor statelor membre NATO și partenere… la parada militară națională din 1 Decembrie 2025”, se arată în nota de fundamentare.

Modificări importante în domeniul sănătății

Executivul va discuta și o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 95/2006 și a altor acte normative din sănătate. Proiectul introduce un nou alineat la articolul 92, prin care se stabilește cadrul legal pentru autorizarea furnizorilor privați de servicii medicale de urgență și transport sanitar.

„Ordinul comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății se emite în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe”, se mai arată în document.

Promovarea produselor agroalimentare românești

Guvernul va aproba Strategia națională de promovare a produselor agroalimentare românești 2025-2029. Documentul vizează revitalizarea zonelor rurale și creșterea competitivității produselor locale.

„Fructificarea potențialului agricol al României… crearea unei imagini pozitive asupra alimentelor românești”, sunt obiectivele evidențiate în nota de fundamentare.

Facilități pentru transportul studenților

Modificările propuse la Normele metodologice privind transportul feroviar și cu metroul pentru studenți clarifică documentele necesare pentru acordarea reducerii de 50%.

„În lipsa unor documente care să ateste vârsta, cetățenia și faptul că studentul este înmatriculat… operatorii de transport feroviar nu pot acorda reducerea de 50% la transport”, explică nota de fundamentare.

Fonduri pentru infrastructura afectată de inundații

Guvernul va aproba alocarea a 32,71 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară pentru județul Suceava și orașul Broșteni, afectate de inundațiile din 27-28 iulie 2025.

„Se propune alocarea sumei de 32.710 mii lei… în vederea refacerii infrastructurii… ca urmare a inundațiilor”, se mai arată în document.

Alte proiecte pe ordinea de zi