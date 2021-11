Haos total cu testele de salivă pentru elevi. Misiune dificilă pentru profesori / Clanul Cămătaru și magazinul de haine al lui Cătălin Botezatu le livrează la Guvern

Testele anti-COVID-19 pe bază de salivă au început să fie livrate în școlile din România, dar în unele cazuri, produsele promise nu se ridică la nivelul așteptat. Senatorul Ștefan Pălărie a descoperit mai multe pachete în care se aflau diverse piese ambalate individual. Practic, cadrele didactice vor fi cele care vor trebui să „asambleze” fiecare componentă a testelor.

Politicianul de la USR a publicat fotografii cu testele pe pagina sa de Facebook. (VEZI GALERIA FOTO)

„În seara asta sau mâine domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu va ieşi triumfător la toate televiziunile să anunţe satisfăcut că teste au sosit în şcoli. Ceea ce va omite să spună, vă spun eu.

Astăzi seara, la ora 18:30, au sosit în şcoli testele de salivă mult promise. În nişte cutii mari de carton în care se găsesc 50 de beţişoare într-o pungă, 50 de căpăcele într-o pungă, 50 de flacoane într-o pungă, 50 de pliculeţe cu substanţă într-o pungă. Făra instrucţiuni, fără prospect. Noaptea minţii!!!!”, a afirmat Ştefan Pălărie, într-o postare pe Facebook.

Clanul Cămătaru și Cătălin Botezatu sunt implicați în afacerea testelor rapide. Mai precis, este vorba despre Eva Healthcare SRL – firma la care este acționar ginerele lui Sile Cămătaru și Viggo Fashion – magazin de haine unde este acționar „Bote”. În plus, mai este o firmă din Olanda implicată în afacere, Medpark B. V.

Procedura prin care cei Botezatu și Cămătarii au câștigat aproape 2 milioane de euro: Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț, potrivit SpotMedia. În loc să cumpere direct de la sursă, Guvernul a ales intermediari.

„Ordinul este ca joi toţi copiii din şcoală să primească câte un test de salivă aplicat. Profesorii trebuie să găsească soluţii ca din seturi de batjocură de 50 de căpăcele şi alte ingrediente să asambleze kituri unitare complete. Stimate domn Cătălin Botezatu, stimaţi domni din Clanul Cămătaru, felicitări pentru vânzarea către ONAC!

Nimeni nu se aştepta la atâta ingeniozitate. Clubul profesorilor din România vă urează un 1 Decembrie cu mult belşug şi Sărbători Fericite! O face în timp ce se întreabă cât de prost sau cât de ticălos poate fi statul român care să fie complice la mizeria asta”, a adăugat Pălărie.

Reacția lui Cătălin Botezatu, în contextul afacerii cu teste de salivă

Elevii vor trebui testați de două ori pe săptămână. Cătălin Botezatu nu vede nimic în neregulă prin faptul că livrează echipamente sanitare anti-COVID-19 prin negociere, deși firma care le livrează este, de fapt, un magazin de haine.

„Am contribuit astfel în mod decisiv la salvarea de vieți omenești, participând la campania de vaccinare prin furnizarea unui număr de 12.000.000 de seringi.

(…) Am elaborat și depus o ofertă conformă și competitivă, fiind desemnați potențiali semnatari ai unui acord-cadru (promisiune de contractare), clasați pe locul 2 cu o cantitate de 5.000.000 teste din totalul de 23.500.000 de teste care au făcut obiectul achiziției pentru Lotul 1 la care am participat”, a declarat Cătălin Botezatu pentru Realitatea PLUS.