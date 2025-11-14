B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor"

Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”

Selen Osmanoglu
14 nov. 2025, 07:22
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Premierul României, Ilie  Bolojan, a declarat că a avut întotdeauna grijă să nu își bată joc de încrederea românilor care i-au acordat un vot.

„Ideea de a te izola este falsă”

„Ceea ce poți să faci este să ai un registru de intrări-ieșiri, să faci aceste întâlniri publice, că n-ai nimic de ascuns, și v-am spus, într-o întâlnire, în mod evident, când te întâlnești cu oameni noi, s-ar putea să vină oameni care au o agendă care nu este în regulă, dar v-am spus, problema este cu cine te întâlnești, problema este dacă oamenii ăia îți cer ceva sau nu-ți cer ceva și mie nu mi s-a cerut nimic nelalocul lui și, doi, dacă totuși îți cer ceva, cum răspunzi tu?”, a spus premierul, la Euronews, citat de Agerpres.

„Și în toți acești ani, întâlnindu-mă cu tot felul de oameni, cu tot felul de probleme, am știut care este limita posibilităților de a face un lucru sau altul și dacă vă uitați în activitatea mea, nu veți găsi scandaluri de tipul acesta, pentru că am încercat să onorez încrederea care mi s-a acordat prin votul cetățenilor, în așa fel încât să nu-mi bat joc de acest vot. (…) Ideea de a te izola este falsă”, a adăugat.

„Nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”

„În întâlnirile pe care le-am avut de când sunt președintele PNL, m-am întâlnit cu nenumărați colegi care aveau probleme politice, aveau probleme administrative”, a mai spus premierul Bolojan.

„Gândiți-vă că dacă vine un președinte de consiliu județean care e și președinte de organizație, de cele mai multe ori vine cu problemele administrației lor, avem o centură care nu se mai termină, există un proiect care nu are avizele și așa mai departe, și aceste discuții sunt inevitabile, dar, v-am spus, depinde ce faci tu și am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”, a adăugat.

