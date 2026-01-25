Ilie Bolojan este îndemnat să se gândească la demisia pe care îl conduce, iar nu la încă o asumare pe un . Mesajul i-a fost transmis de deputatul PSD Mihai Fifor.

Ilie Bolojan îndemnat să-și facă bagajele

Deputatul i-a transmis, premierului, că ar trebui să se gândească la plecare, iar nu la încă o asumare de răspundere. El l-a pus la curent, pe Ilie Bolojan, cu ultimul sondaj CURS, conform căruia, 76% dintre români cred că țara se îndreaptă într-o direcţie greşită.

„Când 76% dintre români îţi spun că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregăteşti de «încă o asumare». Te pregăteşti de plecare. Pentru că de încă o nenorocire nu mai e loc. Într-o ţară normală, îţi faci bagajele şi te duci acasă. Atât”, a scris Mihai Fifor, duminică, pe Facebook.

Deputatul social-democrat spune că România a fost capturată de cineva care și-a propus să distrugă , să-i sărăcească şi să-i umilească pe români. Și face asta în mod deliberat, în numele unor „reforme” pe care nimeni altcineva nu le vede.

„Dar România de azi nu mai e o ţară normală, din păcate. O spun românii cărora le-a ajuns apa la gură. Este o ţară capturată de cineva care sigur nu se topeşte de dragul românilor şi care a decis, în numele unor «reforme» pe care nimeni altcineva în afară de el nu le vede, să pună economia la pământ, să-i sărăcească şi să-i umilească pe români deliberat”, a afirmat politicanul PSD Arad.

Mihai Fifor, avertisment despre economie

DeputatuL PSD a enumerat consecințele politicii de austeritate implementată de Ilie Bolojan. Potrivit spuselor sale, economia a ajuns în pragul recesiunii și avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Și, în vreme ce veniturile românilor au fost înghețate, prețurile au explodat, aducându-i la limita supraviețuirii.

„Românii muncesc mai mult, plătesc mai mult şi trăiesc infinit mai prost. Şi nicio direcţie. Doar o idee fixă. «Reformă» cu barda. Prin asumări repetate. Şi nimic în loc. Pentru că nu vrei tu. Deşi de 6 luni ai măsurile de stimulare a economiei pe masă. Asta este realitatea de zi cu zi, nu graficele cosmetizate din birouri”, a mai transmis Fifor.

În mesaj, deputatul PSD îl descrie pe premier drept un adept al sărăciei și austerității care pune povara recuperării deficitului pe umerii populației. O populație care suportă din ce în ce mai greu.

„Iar peste acest tablou sumbru, răspunsul «apostolului» este acelaşi: mai multă austeritate, mai multă povară pusă pe umerii celor care deja nu mai duc. Aşa că, atunci când majoritatea covârşitoare îţi spune limpede că ai pierdut direcţia şi încrederea totală şi tu continui, o faci doar pentru că eşti un kamikaze, nu un erou pe cal alb. Însă nimeni şi nimic nu îţi dă dreptul să tragi România după tine”, mai scrie deputatul PSD.

Sondajul la care ar trebui să ia aminte Ilie Bolojan

Mesajul lui Mihai Fifor a fost transmis în contextul unui sondaj de opinie realizat de CURS și dat publicității duminică, 25 ianuarie. Conform cercetării, 76% dintre români, cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 19% sunt de părere că politica de austeritate impusă de Ilie Bolojan duce țara în direcția bună.

Mai mult, populația nu împărtășește optimismul propagandei guvernamentale. Astfel, 63% dintre respondenţi la sondaj cred că situaţia lor economică şi nivelul de trai se vor înrăutăţi în acest an. Un procent de 29% se aşteaptă la o stagnare și doar 7% anticipează o îmbunătăţire. Aceste date indică o lipsă de încredere în capacitatea guvernului de a redresa situația.

„Sondajul CURS din ianuarie 2026 conturează imaginea unei societăţi marcate de pesimism economic, neîncredere în instituţiile politice şi absenţa unor lideri percepuţi ca fiind capabili să ofere direcţie şi stabilitate. Percepţia accentuată a deteriorării nivelului de trai, combinată cu aşteptări inflaţioniste foarte ridicate, creează un climat de tensiune socială latentă, cu potenţial major de influenţare a comportamentului electoral şi a stabilităţii politice pe termen scurt”, a transmis CURS.