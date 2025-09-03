Ilie Bolojan: „Nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ”. Ce a transmis premierul României

Ilie Bolojan, a transmis un mesaj, în contextul în care situația începerii noului an școlar este foarte neclară. a precizat că, în acest moment, o grevă în sistemul de învățământ nu ar avea justificare, deoarece „toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați”.

Cuprins:

Ilie Bolojan: „ Nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă”

Din ce cauză vor lucra mai mult profesorii

De ce a scăzut plata pe oră

Ilie Bolojan: „Nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă”

Premierul a subliniat că, în acest moment, toți profesorii au norma asigurată.

„Sunt convins că având în vedere faptul că toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați – deci, nu există probleme în care oameni care sunt în sistemul de învățământ nu au normă întreagă în momentul de față -, nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ. Sper să nu ajungem acolo, cu toate discursurile și cu toate discuțiile, uneori contondente, care au avut loc, cel puțin din declarațiile sindicatelor”, a spus Bolojan, pentru

Din ce cauză vor lucra mai mult profesorii

Prim-ministrul a declarat că, deși plata profesorilor nu s-a diminuat, aceștia vor trebui să muncească cu 10% mai mult. Bolojan a explicat motivul pentru care a fost luată această hotărâre.

„Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanți, care era una dintre cele mai mici din Europa. Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra, impus și de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora – aproximativ 30.000 de norme didactice față de cele 150.000 de posturi de titular – s-a redus la jumătate. Și vor fi sau mai puțini suplinitori în sistemul de învățământ, sau mai puține ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz”, a declarat Bolojan.

De ce a scăzut plata pe oră