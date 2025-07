Ilie Bolojan, prima reacție după demisia lui Dragoș Anastasiu: „Acest episod nu a fost fericit nici pentru dl Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine”

Ilie Bolojan susține că nu a avut cunoștință că a dat mită, vreme de opt ani, unui funcționar din cadrul ANAF. Premierul a avut prima reacție publică după vicepremierului.

Prim-ministrul a declarat că nu a știut despre dosarul în care a fost implicat fostul său colaborator, care a demisionat duminică. Mai mult, Ilie Bolojan a declarat că nici nu a discutat cu Dragoș Anastasiu pe acest subiect.

„Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect”, a afirmat premierul, întrebat despre acest subiect, într-un interviu la .

Ilie Bolojan a mai spus că el a fost cel care l-a propus pe Dragoș Anastasiu în , spunând că a colaborat bine cu el, în anii trecuți.

„V-am spus asta, nu am discutat cu dânsul aceste aspecte. Am colaborat bine în toți acești ani. L-am cunoscut ca un om care avea o carieră în spate, s-a implicat în zona de antreprenoriat, în zona de reprezentare a companiilor, în think-tank-uri care gestionau diferite probleme și din păcate, asta este situația”, a recunoscut premierul.

Premierul a declarat, conform sursei citate, că a aflat despre acest subiect în momentul în care a izbucnit scandalul, vineri. Ilie Bolojan a relatat că Dragoș Anastasiu i-ar fi prezentat demisia, însă el nu a fost de acord și i-a cerut să aștepte să vadă evoluția lucrurilor.

„Am urmărit de vineri, de când a apărut acest subiect, ceea ce s-a întâmplat. Domnul Anastasiu a venit cu o propunere, că demisia lui este la dispoziție. I-am spus – în general, neluând decizii pe picior, niciodată, ci calculăm ce se întâmplă, să mai stăm o zi-două să să gândim foarte bine ceea ce urmează să facem – și eu, având în vedere întotdeauna să încerc să țin echipa de colaboratori în așa fel încât să putem da rezultate”, a mai declarat Ilie Bolojan.

El a spus că a umărit desfășurarea cazului și consideră că s-a încheiat în acest moment, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Ilie Bolojan recunoaște că scandalul este de natură să afecteze imaginea tuturor celor implicați, de la fostul vicepremier, la guvern și până la el.

„Și am văzut și cel puțin ceea ce s-a transmis în prima parte pe toate posturile, la conferința de presă de duminică. Acest episod nu a fost unul fericit nici pentru domnul Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine, dar el s-a încheiat”, a ținut să precizeze Bolojan.

Ilie Bolojan a încercat să-i găsească scuze fostului său colaborator, spunând că anii ’90 au fost dificili pentru antreprenori. El a precizat că a avut propriile informații despre astfel de practici pentru că a administrat o companie în acea perioadă.

„Asta nu înseamnă că nu trebuie să să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat și după descrierea faptelor și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile și am activat în anii 90, care au niște ani foarte dificili. Chiar am prins și perioada până în 2004. Deci știu cum au evoluat lucrurile”, a mai explicat Bolojan.

El a precizat că nu poate încuraja darea de mită sau a taxelor de protecție, sub nici o formă. Mai mult, a explicat, este nevoie de reluarea luptei împotriva celor care au astfel de obiceiuri.

„În general, darea de mită sau oferirea unor forme de de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm. În nicio situație. Chiar dacă uneori viața de antreprenor în România i-a pus pe mulți în alegeri foarte dificile, nu o putem încuraja. Și trebuie să luptăm împotriva unor astfel de situații în care sisteme publice te pun în situația să faci alegeri foarte dificile. Trebuie să luptăm să nu se mai întâmple astfel de situații”, a mai spus premierul.

Premierul a mai spus că este nevoie de o discuție foarte deschisă referitoare la șefii din structurile de finanțe care au rude și apropiați ce dețin firme care oferă consultanță și țin contabilitate pentru companii controlate.

„Nu putem susține astfel de practici. Dar trebuie să discutăm și aici foarte deschis. Cred că și astăzi avem cazuri – și am date legate de aceste lucruri – în care oameni de decizie din structurile de finanțe din România au afini, au apropiați, soți, soții, surori care au firme de contabilitate sau firme care oferă la rândul lor consultanță unor companii care sunt controlate de instituția pe care sau de direcția pe care acești oameni o coordonează”, a explicat Bolojan.

Premierul a făcut apel la mediul de afaceri să nu mai tolereze astfel de comportamente și să le denunțe.