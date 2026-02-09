Premierul Ilie Bolojan (PNL) a răspuns acuzațiilor lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și colegul său de partid, spunând că PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze. Bolojan a ținut apoi să amintească faptul că la învestirea actualului guvern, în vara trecută, nu se înghesuia nimeni să preia funcția de premier. Aluzie la faptul că atât cei din PSD, cât și cei din PNL știau în ce situație bugetară e România.

Bolojan, declarații după ieșirea lui Thuma

Despre acuzația lui Thuma că vrea să USR-izeze PNL-ul, Bolojan a afirmat la : „Am căutat să mă înconjor de profesioniști și cred că PNL, dacă vrea să-ți întărească cota de încredere, trebuie să se bazeze pe oameni performanți. Nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”.

Cât despre acuzația că l-a trădat pe Crin Antonescu la prezidențiale, Bolojan a explicat: „Am auzit relatările despre discuții din 2024 și 2025. Cred că românii sunt cei care au hotărât cine a câștigat alegerile, iar eu, în calitatea de președinte interimar, aveam constrângeri date de funcție, eram într-o poziție în care nu aveam legitimitatea unui vor popular și veneam după o criză de legitimitate a instituției prezidențiale. Păreri legate de cum a fost nu au niciun fundament”.

Ce acuzații lansase Thuma

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Hubert Thuma, om important în PNL, a acuzat USR-izarea partidului.

„Interpretarea mea e USR-izarea PNL. Să știți că sondajele pe care le aveam noi în 2024 ne arătau că scorul nostru la prezidențiale cu domnul Nicolae Ciucă va fi de unul de 8%. Partidul stătea între 14 și 20%, dar scorul pe care urma să-l obținem cu Nicolae Ciucă, și au fost trei sau patru sondaje la care am avut acces și eu, și domnul Ilie Bodojan, și domnul Dan Motreanu, și domnul Boc, pentru că toți au văzut acele sondaje, ne arătau că luăm 8% cu Nicolae Ciucă și că partidul nu va putea să ia mai mult de 14%, între 14 și 20% optim”, a declarat acesta.

Hubert Thuma a mai afirmat că, în opinia sa, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025. El a dat ca exemplu faptul că în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu, ci Ilie Bolojan.

Acesta a mai afirmat că a avut parte de „un șoc” atunci când Bolojan i-a propus pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi drept candidați ai partidului: „Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care PNL să îi susțină”.

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid, când văd când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al PSD. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul partidului”, a mai declarat Hubert Thuma, la