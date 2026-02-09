B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze

Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 22:25
Bolojan, reacție la acuzațiile lui Thuma: PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze
Sursa Foto: Facebook - Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Bolojan, declarații după ieșirea lui Thuma
  2. Ce acuzații lansase Thuma

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a răspuns acuzațiilor lui Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și colegul său de partid, spunând că PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze. Bolojan a ținut apoi să amintească faptul că la învestirea actualului guvern, în vara trecută, nu se înghesuia nimeni să preia funcția de premier. Aluzie la faptul că atât cei din PSD, cât și cei din PNL știau în ce situație bugetară e România.

Bolojan, declarații după ieșirea lui Thuma

Despre acuzația lui Thuma că vrea să USR-izeze PNL-ul, Bolojan a afirmat la Digi24: „Am căutat să mă înconjor de profesioniști și cred că PNL, dacă vrea să-ți întărească cota de încredere, trebuie să se bazeze pe oameni performanți. Nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”.

Cât despre acuzația că l-a trădat pe Crin Antonescu la prezidențiale, Bolojan a explicat: „Am auzit relatările despre discuții din 2024 și 2025. Cred că românii sunt cei care au hotărât cine a câștigat alegerile, iar eu, în calitatea de președinte interimar, aveam constrângeri date de funcție, eram într-o poziție în care nu aveam legitimitatea unui vor popular și veneam după o criză de legitimitate a instituției prezidențiale. Păreri legate de cum a fost nu au niciun fundament”.

Ce acuzații lansase Thuma

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Hubert Thuma, om important în PNL, a acuzat USR-izarea partidului.

„Interpretarea mea e USR-izarea PNL. Să știți că sondajele pe care le aveam noi în 2024 ne arătau că scorul nostru la prezidențiale cu domnul Nicolae Ciucă va fi de unul de 8%. Partidul stătea între 14 și 20%, dar scorul pe care urma să-l obținem cu Nicolae Ciucă, și au fost trei sau patru sondaje la care am avut acces și eu, și domnul Ilie Bodojan, și domnul Dan Motreanu, și domnul Boc, pentru că toți au văzut acele sondaje, ne arătau că luăm 8% cu Nicolae Ciucă și că partidul nu va putea să ia mai mult de 14%, între 14 și 20% optim”, a declarat acesta.

Hubert Thuma a mai afirmat că, în opinia sa, Crin Antonescu a fost trădat în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025. El a dat ca exemplu faptul că în spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu, ci Ilie Bolojan.

Acesta a mai afirmat că a avut parte de „un șoc” atunci când Bolojan i-a propus pe Mircea Geoană sau pe Elena Lasconi drept candidați ai partidului: „Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi ar fi candidații buni pe care PNL să îi susțină”.

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid, când văd când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost președinte al PSD. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul partidului”, a mai declarat Hubert Thuma, la Antena 3 CNN.

Tags:
Citește și...
Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
Politică
Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
Politică
Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată
Politică
Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată
Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)
Băluță, întrebat dacă vede posibilă o alianță PSD-AUR: „Nu pot să afirm, nici să infirm. Decizia oficială acum e…” (VIDEO)
Politică
Băluță, întrebat dacă vede posibilă o alianță PSD-AUR: „Nu pot să afirm, nici să infirm. Decizia oficială acum e…” (VIDEO)
Explozie de acuzații! Băluță, despre Ciucu: “Un individ care se plânge încontinuu, care este preocupat de răfuieli politice, un comportament similar baronilor, minte de îngheață apele” (VIDEO)
Politică
Explozie de acuzații! Băluță, despre Ciucu: “Un individ care se plânge încontinuu, care este preocupat de răfuieli politice, un comportament similar baronilor, minte de îngheață apele” (VIDEO)
Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță: „Ori dl Bolojan e important să se retragă, ori PSD sigur se va retrage. PSD nu poate guverna împotriva oamenilor” (VIDEO)
Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
Politică
Băluță propune ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura dacă nu le primesc. Ședință extraordinară a CGMB (VIDEO)
Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
Politică
Bolojan: „Banii Educației trebuie să fie tot mai mulți, dar corelat cu creșterea calității” / Moțiunea simplă pe Educație a fost respinsă (VIDEO)
USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
Politică
USR acuză colegii din coaliție că nu vor ca declarațiile de avere să fie din nou publice. Ce voturi a primit inițiativa
Ultima oră
23:23 - Decizia luată de Mihai Trăistariu privind Eurovision, după scandalul cu Andreea Bălan: „Așa de tare m-am enervat că…”
23:12 - Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare: Actorul a făcut cumpărături de lux la Paris
22:57 - Bolojan, mesaj pentru primari: „Dacă nu ți-ai bătut joc de bani, nu poți fi cu spatele la zid. Am făcut asta la Oradea, nu vorbesc în necunoștință de cauză”. Ce spune despre taxele locale majorate
22:36 - Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
22:17 - Va rezista sau nu Guvernul Bolojan? Ce a anunțat premierul: „Urmează săptămâni importante”
22:05 - Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
22:02 - Regele Charles a reacționat oficial față de legăturile lui Andrew cu dosarul Epstein
21:52 - Bolojan: Măsurile pe care am fost nevoiți să le luăm nu au fost dublate întru totul de măsuri de corectare a nedreptăților. Asta a alimentat percepția că nu toată lumea achită nota de plată
21:48 - Daniel Băluță: „În București este o prăbușire a puterii de cumpărare, a mediului privat. Totul s-a scumpit, curentul, gazul. Cum să trăiască oamenii? Salariile n-au crescut” (VIDEO)
21:32 - Ioana Ginghină, apariție spectaculoasă la premiera filmului „În pielea mea”: Actrița a atras toate privirile pe covorul roșu