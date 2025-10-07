B1 Inregistrari!
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu: „Eu nu știu ce liceu a terminat, dar…"

Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu: „Eu nu știu ce liceu a terminat, dar…”

07 oct. 2025, 19:38
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu: „Eu nu știu ce liceu a terminat, dar...”
Sursa Foto: Instagram/ @oanaromanelisei
Cuprins
  1. Ce a spus Oana Roman despre Bianca Drăgușanu și Romanița Iovan
  2. Ce a făcut Dan Frînculescu în timpul emisiunii

Fiica lui Petre Roman este una dintre cele mai cunoscute persoane din showbizul românesc. Apreciată pentru felul ei de a spune lucrurilor pe nume, a făcut senzație la o emisiune în care a fost invitată. Oana Roman a luat-o în vizor pe Bianca Drăgușanu, al cărui aspect fizic l-a comentat cu ironie.

Ce a spus Oana Roman despre Bianca Drăgușanu și Romanița Iovan

Oana Roman a fost invitată în noua ediție din „La bine și la roast”. Cătălin Botezatu este, de data aceasta, cel care va încasa glumele acide din partea comedianților, dar și a prietenelor lui: Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan și Romanița Iovan.

În stilul ei inconfundabil, fiica lui Petre Roman a pregătit o serie de glume și despre celelalte prietene ale designerului vestimentar, prezente în emisiune. Oana Roman a comentat ironic un obicei de-al Romaniței Iovan și a făcut o aluzie acidă despre intervențiile estetice pe care le are Bianca Dragușanu.

Romanița a declarat că bea 750 de mililitri de apă pe stomacul gol. Dan Badea în cantitatea asta face baie. Pentru că, dragii mei, Dan Badea este singurul om care dă citirea la apometre în mililitri.

[…] Eu nu știu ce liceu a terminat Bianca Drăgușanu, dar la cum arată, aș merge pe arte plastice”, a spus Oana Roman, potrivit Libertatea.

Ce a făcut Dan Frînculescu în timpul emisiunii

Un moment memorabil a fost și cel al lui Dan Frînculescu care, a scăpat de inhibiții și și-a dat pantalonii jos în fața camerelor de filmat. Acesta a vrut să arate că poartă lenjeria intimă semnată de Cătălin Botezatu, făcând totodată o aluzie la faptul că piesele vestimentare ale designerului nu se bucură de prea mult succes.

„Vreau să-l aplaudăm pentru realizarea spectaculoasă pe plan financiar: a vândut prima pereche de chiloți pe anul ăsta”, a spus Dan Frînculescu în timp ce își arăta tuturor marca de lenjerie creată de Cătălin Botezatu.

