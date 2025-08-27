Partidele din coaliția de guvernare s-au întâlnit marți seară, din nou, și aproape au ajuns la un consens în privința pachetului 2 de măsuri fiscale. Guvernul Bolojan ar urma să-și asume răspunderea pe acesta lunea viitoare, seara, în Parlament. La ședința de ieri a fost prezent, pentru scurt timp, și președintele Nicușor Dan.

Ce măsuri fiscale au decis partidele din coaliție

Ce a discutat Nicușor Dan cu Bolojan și Grindeanu

Partidele s-au răzgândit în privința valorii capitalului social pentru înființarea unui SRL. Dacă inițial era de 8.000 de lei, față de 1 leu cât e în prezent, la ședința de ieri au decis ca pragul să fie diferențiat: 500 de lei, 5.000 de lei și 90.000 de lei.

În domeniul sănătății, coaliția a decis ca șefii de secție din spitale să fie aleși

Reforma companiilor de stat prevede, printre altele, reducerea membrilor din Consiliile de Administrație la trei și scăderea indemnizațiilor pe care aceștia le primesc. Doar în cazuri speciale vor fi permiși cinci membri.

O altă măsură agreată e introducerea unei pentru coletele sub 150 euro venite din afara UE, majoritatea din China.

Iar plafonul maxim pentru plata CASS de către cei care obțin venituri din activități independente a fost și el modificat. Dacă inițial propunerea era de 90 de salarii minime brute pe an, în final a scăzut la 72, dar tot mai mare față de plafonul din prezent, explică

În ce privește administrație locală, partidele au decis ca restructurările din primării și consilii județene să se facă pe baza datelor Institutului Național de Statistică, și nu a celor de la recensământul din 2021.

PSD a adus în discuție taxarea profiturilor din criptomonede cu 16%, limitarea deducerii TVA de către firme doar pentru anumite produse și servicii și suprataxarea marilor averi de peste 500.000 de euro, impozit care acum este de 0,3% și care ar putea crește la 0,9%.

USR, în schimb, insistă pentru reforma din companiile de stat. Institutul Levantului Academia de Științe Medicale sau Institutul pentru Drepturile Omului ar putea fi desființate.

La un moment dat, în timpul ședinței și-a făcut apariția și președintele Nicușor Dan, care a discutat doar cu liderii Ilie Bolojan (PNL) și Sorin Grindeanu (PSD).

a fost creșterea vârstei de pensionare a magistraților și modul de calcul al pensiilor, Dan susținând necesitatea unei perioade de tranziție. Potrivit surselor, argumentul președintelui a fost că un magistrat aflat deja la vârsta de pensionare nu poate fi pus brusc în situația de a lucra încă zece ani.

De asemenea, Nicușor Dan a atras atenția că aplicarea imediată a noilor reguli ar genera scăderi prea abrupte ale pensiilor, afectând puternic nivelul veniturilor.