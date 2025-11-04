Liderii coaliției de guvernare au stabilit, marți, „în principiu”, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat. Măsura vizează persoanele care beneficiază de pensii speciale, dar care ocupă în continuare funcții în sistemul public, potrivit unor surse politice citate de .

Conform discuțiilor din cadrul Coaliției, cei care primesc o pensie necontributivă și vor să se reangajeze în sectorul public vor putea cumula doar 15% din pensia specială cu salariul, o decizie luată pentru a evita respingerea legii la Curtea Constituțională.

De ce interzicerea cumulului pensiei cu salariul este o măsură importantă pentru Guvernul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a subliniat anterior importanța acestei măsuri pentru pachetul de reforme.

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, declara luna trecută premierul.

Această prevedere trebuia inclusă în al treilea pachet de reforme, însă, a fost amânată pentru a se evita eventualele probleme juridice.

Nu este prima dată când autoritățile încearcă să aplice o astfel de interdicție. În trecut, mai multe inițiative similare au fost blocate de Curtea Constituțională, pe motiv că încălcau drepturile fundamentale ale beneficiarilor.

Vicepremierul Tánczos Barna anunțase, în urmă cu câteva luni, că nu vor exista excepții și că interdicția se va aplica „imediat”.

Câți români sunt vizați de noua lege

În prezent, aproximativ 10.000 de persoane cumulează pensia cu salariul de la stat. Printre aceștia se numără numeroși foști militari și angajați în instituții publice, care lucrează ca personal contractual.

Cumulul este permis inclusiv pentru de serviciu, însă, acest lucru s-ar putea schimba odată cu noua lege.

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat urmează să fie inclusă într-un proiect legislativ separat, care va fi analizat de experții juridici ai Coaliției. Scopul este ca legea să treacă fără probleme de controlul constituțional.